调查：外汇策略师大多认为特朗普政府的美元政策模糊不清

2016年10月，在基辅拍摄的用点钞机清点美元的资料图。 REUTERS/Valentyn Ogirenko

路透3月2日 - 路透调查走访的外汇策略师大多认为，特朗普政府的美元政策模糊不清，美元进一步的近期强势将主要仰赖于美国联邦储备委员会(美联储/FED)的升息速度。

2017年开局以来，围绕美国总统特朗普经济政策的不确定性让美元汇率来回拉锯。不过特朗普持续就财政刺激做出承诺，虽然缺乏细节，但仍激励股市创出纪录高位，涨势如虹。

而对于白宫方面是否青睐强势美元，也普遍存在困惑。分析师认为，政府的政策提议从逻辑上来讲会造就强势美元。

“我们认为，市场开始对美国政府的华丽辞藻感到厌倦，他们需要听到大量明确的内容，”意大利裕信银行(UniCredit)全球外汇略策主管Vasileios Gkionakis说。

一方面是特朗普在选战中表态倾向于较弱的美元汇率，另一方面是美国新任财长努钦称，美元走强反映出对政府政策的信心，即便这些政策今年发挥的影响可能有限。

“特朗普政府青睐疲弱美元，但政府的政策提议--即财政扩张、限制进口和边境税--将有助于美元走强，”PNC Financial Services资深国际经济分析师William Adams说。

故而在调查走访的逾60位策略师中，有超过80%都认为美元政策模糊不清。

意大利裕信银行(UniCredit)的Gkionakis表示，特朗普与努钦已表态希望其税收提案最晚8月通过。

“到一定时候，特朗普将需要用真金白银来兑现自己的承诺，”Gkionakis表示，“如果他那些‘伟大’计划的规模、形式与时间表不见明朗，市场将渐渐地不耐烦，(美元)将遭遇重大阻力。”

美元在年初录得30年来最差表现后，已扳回部分跌幅。美元周四盘旋于七周高点附近，因市场对美联储将认真考虑本月升息的押注升温。

**风险偏向上档还是下档？**

过去一周进行的最新路透调查也反映出这一点，显示美元兑其他多数主要货币将继续温和走升。

被问及对未来一年美元风险的预估时，分析师的看法接近势均力敌。56名回答该问题的分析师中，有29名认为偏向上档，27名认为偏向下档。

在1月美元的抛售潮之前，绝大多数分析师相信是偏于上档的。

美联储官员过去几天暗示，由于特朗普政府提出积极的财政刺激政策，升息宜早不宜迟，以免步伐落后于通胀。

市场对3月升息机率的预测因而出现巨大波动，由本周之初的30%左右，上升至周四的约70%。

数位美联储决策者也警告称，鉴于经济处于复苏周期的晚期，任何扩张性财政政策有可能导致利率上升速度快于预期。

美联储理事鲍威尔周四接受CNBC采访时表示，3月升息的理由已经“聚合在一起”。

但回答额外问题的59名策略师中，几乎四分之三表示，如果特朗普承诺的财政刺激延迟至明年，他们的美元预估面临的短期风险更偏向于下档。

根据最新数据，汇市投机客在截至2月21日当周增持美元多仓，为七周来首见。

虽然经济数据表明欧元区经济表现良好，但欧元最近几周承压。

人们担心反欧盟候选人勒庞有可能赢得5月的法国总统选举，对欧元货币联盟造成致命性打击。加上欧美之间的利差扩大，都打压欧元下挫。

最新路透调查显示，欧元兑美元六个月后料下跌至1.04，一年后预计跌至1.03，较周四的1.05美元下跌近2%。

周四的数据显示，欧元区2月通胀率升至2.0%。但鉴于核心通胀率仍远低于欧洲央行目标，并且面临着重大政治风险，策略师预计欧洲央行将继续按兵不动。(完)