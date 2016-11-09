调查：美国选民希望新领导人结束富人和权贵得利的局面

路透华盛顿11月8日 - 根据路透/益普索在选举日当天的全国初步调查数据，周二一早已经投票的美国民众似乎担心国家未来的走向，希望能有一位“强有力的领导人可以把国家从富人和权贵手中夺回”。

针对超过10,000名在总统大选中已投票选民的调查显示，多数人对他们是否有能力取得成功感到担心，而且对依靠政党或媒体改善自身处境没什么信心。多数人还感到，经济已被操纵来帮助那些富人。

该调查周二将随着受访人数的增加和计票工作的推进而不断更新。调查显示：

--75%的人赞同“美国需要一名强有力的领导人，将国家从富人和权贵手中夺回”。

--72%的人赞同“美国经济已被操纵，有利于富人和权贵”。

--68%的人认为，“传统政党与政治人物不关心像我这样的人。”

--76%的人认为，“主流媒体对赚钱的兴趣大于披露真相。”

--57%的人感觉，“越来越不认同美国变成的现在这个样子。”

--54%的人感觉，“像我这样的人，在美国取得成功越来越难。”

路透/益普索在线民调是在选举日进行的，覆盖所有50个州，问卷采用英语。有10,604名美国人参与，他们已经在总统选举中投完了票，置信区间为1个百分点。

这次民调还包括其它一些提问。(完)