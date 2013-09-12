调查：美国经济前景向好 经济增长和就业增长均有望加速

3月25日在加州圣迭戈拍到的新建房屋。 REUTERS/Mike Blake

* 美国第三季GDP环比年率料成长2.0%，第四季或升至2.5%

* 债务上限之争今年料压制经济成长温和

* 2014年第二季失业率料回落至7%，2015年第一季或降至6.5%

路透华盛顿9月11日 - 据路透调查，美国经济成长年底前料加速，这股动能将维持至2014年，并大幅拉低失业率。

制造业和汽车销售前瞻性数据相当强劲，已经显露经济成长加速的预期。

但随着华盛顿提高法定举债上限的协商临近，经济必须先克服财政政策障碍。

“随着我们克服那些继续抑制企业雇佣和投资决定的所有不确定性，年底时经济成长速度可能开始更加强劲，这股涨势明年还将持续，”道明证券资深分析师Millan Mulraine表示。

对约70位分析师的调查显示，预计今年最后一季GDP环比年率将加快至2.5%，到明年第四季将达到3%。

本季GDP料成长2.0%，较4-6月当季2.5%的增速放缓。分析师认为经济成长预期放慢的原因在于，担心提高美国举债上限再陷政治之争。

2011年华府围绕提高举债上限的激烈争议令标普调降其AAA评等，还导致当年第三季经济成长急剧刹车，因企业和消费者信心受创。

“主要风险在于华盛顿。我们需要在年底前看到一份新的预算，然后必须提高举债上限，或者在10月中。(否则)我们可能陷入危机，”Raymond James & Associates首席分析师Scott Brown表示。

在此之前，货币政策料发生重大转变。路透调查显示，美联储料下周开始缩减购债规模，这一结果与主席贝南克5月做出这种暗示以来进行的10次调查结果均一致。

上周就业报告公布后进行的调查显示，美联储料将每月850亿美元购债规模削减100亿美元，削减幅度略低于此前预期。

**关注就业增长加速**

由于经济成长动能料增强，就业增长速度也应加速，并推低失业率。

调查预计，第四季非农就业岗位平均每月增长18万个，到2014年最后三个月升至月均21.3万个。今年第三季料月均增长16.5万个。

第四季失业率或降至平均7.2%，到明年最后一季降至平均6.7%。

明年第二季或平均为7.0%，这也是美联储中止购债计划的水准。

本季失业率料平均为7.4%。略高于8月所及四年半低点7.3%。失业率已经从2009年10月峰值10%下降，但多数降幅是由于大家放弃找工作。

尽管经济成长预计加速，但物价压力料仍受控，消费者物价指数(CPI)要到明年才会达到美联储目标2%。

“至少在接下来的一年左右，经济依然严重迟滞将继续抑制通胀，之后CPI会逐渐升向美联储目标，”道明证券的Mulraine表示。

调查预计，第四季CPI平均料为1.6%，明年第二季升至平均2%。2014年剩余时间料盘旋在该水准附近。

第四季扣除食品和能源的核心CPI料平均为1.8%，到明年下半年料触及2%的目标水位。(完)

(编译 李爽 审校 高琦)

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