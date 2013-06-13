调查： 美国经济成长料在今年下半年重拾动能

* 经过疲弱的第二季后，美国成长料将回温

* 失业率料稳定改善

* 通胀预估下修，给予美联储调整政策的空间

记者 Leah Schnurr 编译 王冠中

路透纽约6月12日 - 路透调查显示，美国经济应会在今年下半年重拾动能，自第二季可能的疲弱表现中回温，尽管财政政策紧缩令成长受到抑制。

就业和房市改善，消费者需求具韧性，应有助推动美国这个全球最大的经济体跌跌撞撞走过2013年，为明年更强劲的表现打下基础。

尽管如此，经济还需与美国政府执行更严苛的财政节支措施相抗衡。美国自3月起执行全面减支850亿美元的措施，且薪资税优惠在年初时结束，使得许多美国人的税负增加。

节支措施料使本季的成长放缓，而最新的数据也显示出经济进入疲软阶段。

路透调查88分析师的结果显示，分析师现在预期美国第二季经济环比年率料为成长1.7%，高于先前调查预估的成长1.5%。不过仍低于第一季的成长2.4%。

但第三季成长率料回升至2.2%，并持续改善，在明年第三季达到成长3%。

“预估显示，美国正在好转，一旦财政的拖累因素消退，民间部门力道将会展现，”巴克莱资本的资深美国经济分析师Michael Gapen称。

Gapen称，紧缩财政的效果可能比部分人士预估的更平均分布在全年内。他预期，民间部门的动能会在明年初更加明显。

美国今年失业率平均料为7.5%，仅略低于最近公布的5月失业率7.6%。

第二季每月增加就业岗位平均料为16.3万个，明年第二季提高至每月20万个，几乎持平于上月的调查。

然而，若每月就业岗位增幅维持5月的17.5万个，大约要超过一年的时间才能让美国就业回到衰退前的水准。

参看美国就业缺口相关图表，请点选(link.reuters.com/kem54t)

劳动市场改善，再加上近期来自美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克的评论，已引发关于美联储可能不久后就会缩减当前刺激措施的忧虑。

美联储已表示，在失业率降到至少6.5%之前，只要通胀维持在接近2%的目标，美联储就会维持利率在近零水准。美联储亦称，在劳动市场前景大幅改善前，将会持续买债。

美国今年通胀率料为1.5%，为2009年以来最低，且自5月预估的1.7%下修。

分析师试图判断美联储将放缓每月850亿美元量化宽松举措的时间，部分人预期美联储会从年底开始缩减措施。

尽管如此，分析师仍预期美联储不会缩减得太迅速，以免让仍旧脆弱的经济复苏脱离正轨。(完)

(译文审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。