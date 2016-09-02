调查：未来一年美元料温和升值 受美联储升息臆测回温推动

路透9月1日 - 根据路透对外汇策略师的调查，未来一年美元将温和升值，风险偏向上行，因为对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将很快升息的臆测再度升温。

投机客8月削减美元多仓，但美元指数本周上涨，周三触及三周高点，此前包括主席叶伦在内的多位美联储官员重燃近期升息前景。

交易员将等待周五出炉的美国8月非农就业数据，以判断美国就业市场强劲程度是否足以支持美联储紧缩货币政策的立场，尽管相对低迷的通胀率仍是个阻碍。

对联储时间点的预期一直呈现拉锯状态，使得美元在2014与2015年缔造将近两位数的升幅后，今年下跌近3%。

不过路透本周对超过70位策略师的调查显示，一年后欧元兑美元料由周四的1.11美元下跌3%。

该货币对一个月后料跌至1.10美元左右，三个月后落至1.09美元，一年后来到1.08美元。

不过这几乎与上月的调查结果相同，如今略占多数的策略师表示，风险在于美元涨势超乎预期，即便11月美国总统大选日期逐渐逼近。

至于日圆兑美元，最新调查仍显示这个货币对料由周四的104日圆下跌近4%。日圆兑美元一个月后料下跌至102，三个月后跌至103，一年后贬到108。

英镑方面，未来六个月英镑兑美元料由周四的1.32美元下跌近4%。一年后料跌至1.29美元。(完)