调查：美元未来是否继续走强主要取决于美联储升息时机

图为美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦10月7日 - 周三一项路透调查显示，美元能否持续走强，主要将取决于美国联邦储备委员会(美联储/FED)将把接近10年来的首度升息再延后多久。

本周受访的66位汇市分析师中，有46位表示，进一步推迟升息为强势美元带来重大风险。有两位表示风险非常高。仅有18位表示风险不大，没有人认为几无风险。

今年就美联储升息时机所进行的调查，显示出分析师预估时点稳步后移的现象。根据9月22日的路透调查，在美联储上月决定按兵不动后，目前预估的升息时点在12月。但此一预估有可能再度推迟，因为根据调查，12月升息的概率只有60%。

市场对美联储可能升息时间点的反应，早已推后至明年。

“美元可能仍将受益于利率差异，但可能不如许多人预期那么多，”荷兰合作银行资深汇市策略师Jane Foley表示。

美元自2014年5月起走强一年后，上涨动能已然流失。调查认为，未来一年美元的任何升势，可能都不会那么亮眼--尽管欧洲央行或将进一步放宽政策。

欧元兑美元现在报约1.12美元，一个月后料与目前水准一致，三个月后料为1.09，一年后料为1.05，略低于9月调查结果。

日本央行料再次放宽本就宽松的货币政策，可能最早在本月底就放宽，令日圆维持疲势。

日圆兑美元一个月后料跌至121日圆，三个月后跌至123，一年后料跌至126。

美元指数料变动甚微，目前报95.5左右，到年底仅将小升至97.4。

但英镑兑美元将坚守阵地，主要因为外界普遍预期英国央行将紧跟美联储的升息脚步。

英镑兑美元一个月后料报1.52美元，三个月后小升至1.53，然后在明年10月前都守在该水准。

不过英镑表现将比欧元好得多。欧元兑英镑一个月后料报0.732英镑，三个月后跌至0.714，一年后料仅报0.696。

“英镑兑欧元仍有潜在的升值空间，”Foley说，“将英国央行升息预期推后的因素，也正是那些促使欧洲央行扩大量化宽松之预期升温的因素。”(完)