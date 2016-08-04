调查：美元在未来一年料持稳 但风险偏向下档

2013年8月8日，图中男子在看屏幕上的美元纸币图像。 REUTERS/Toru Hanai

路透8月3日 - 路透调查的分析师称，预计美元在未来12个月将小幅走强，但风险更多地偏向下档，因市场愈发预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能根本不会加息。

虽然美联储上周对经济发表了乐观看法，令许多人以为美联储很快就会加息，但此后出炉的经济数据逊于预期，加上美联储高官纷纷发声呼吁保持谨慎，令市场的升息预期又有所降温。

去年12月，美联储迈出加息第一小步，将利率从零区间上调。之后的这种拉锯状况令美元走势受到抑制，2016年迄今已经下跌3%，之前两年则上涨了20%。

不过，路透针对逾60位外汇策略师进行的最新调查显示，除英镑以外，美元兑其它主要货币将缓慢且逐步上涨，在11月美国总统选举前尤其如此。

“鉴于美联储似乎是唯一可能加息的央行，美联储做什么以及不做什么，都将依然是(美元的)主要影响因素，”荷兰合作银行外汇分析师Jane Foley称。

“但还有美国大选，这也会是数月来的重要因素之一。”

虽然汇市投机客对美元兑欧元和英镑的看多押注增至2月以来的最高水平，但路透调查的受访分析师对未来的资金流向看法存在分歧。

但由于市场预期欧洲央行仍会采取更多宽松举措，预计欧元兑美元在一个月后会从周三的1.12美元小幅走软至1.10美元，三个月后料将进一步下滑至1.08美元，一年后可能跌至1.07美元。

这些调查结果与上月调查类似，但目前预测欧元兑美元将跌至平价甚至更低水平的分析师数量减至只有三人。

至于英镑，情况与上月相比更糟。

英镑自英国公投决定退欧后出现的跌势还未结束，而且根据迄今对英镑颓势一直作出非常准确预测的外汇策略师，英镑可能再跌6%。

策略师还坚持他们对日圆走软的预测，尽管日圆今年已经大幅反弹近20%。

日圆兑美元三个月后料将跌至103.8日圆，六个月后下滑至105.0日圆，一年后则料将跌至107.7日圆。日圆兑美元周三交投于101.2日圆。(完)