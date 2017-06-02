调查：美元未来一年涨幅料有限 因美国改革前景不明

路透6月1日 - 路透调查显示，未来一年美元预计仅会小幅升值，受大举减税以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)数次升息的预期消退影响，受访分析师认为风险将较为偏向下档。

美元指数过去五年劲扬超过30%，不过今年已下跌逾5%。

特朗普政府的政治紧张情势升高，外界担心美国政府实施大规模减税的努力受到耽搁，美元已因此受到打压。

这一点也反映在最新的路透调查，过去一周对超过65名策略师的调查显示，未来一年美元仅会进一步小涨。

“美国改革、减税与监管松绑的速度令外界相当失望，我们认为尽管美联储能够在6月升息，但今年剩下时间将无法再度升息，”荷兰合作银行资深汇市策略师Jane Foley表示。

“外界担心特朗普将必须耗费许多精力应付丑闻，因此无法分身推动诸多改革。那意味着美国政府达成3%增长目标的预期，还有一大段路要走。”

被问及未来一年美元的风险预测时，大多数分析师表示，风险偏向下行。这与今年初的调查截然不同，当时绝大多数分析师认定风险偏向上档。

**欧元前景看好**

在美国改革的希望消散打击美元之际，法国大选尘埃落定，加上欧元区整体经济成长前景亮丽，已推动今年欧元上扬逾7%。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，投机客的欧元多仓增至逾三年新高。

几年来，分析师预估欧元兑美元将达到平价，甚至跌破平价，但过去几个月，他们已经放弃了这种看法。

最新的调查显示，欧元兑美元在一、三、六与12个月之后，都将维持在周四交投的1.1美元附近。

欧元未来一年的风险不仅限于通胀率大幅升高的疑虑。

“一个潜在的下档风险就是意大利选举。如果选举从原定的明年春季提前举行，显然对我们的预测可能较为不利，”Foley表示。(完)