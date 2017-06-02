调查：美元未来一年涨幅料有限 因美国改革前景不明

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透6月1日 - 路透调查显示，未来一年美元预计仅会小幅升值，受大举减税以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)数次升息的预期消退影响，受访分析师认为风险将较为偏向下档。
美元指数过去五年劲扬超过30%，不过今年已下跌逾5%。
特朗普政府的政治紧张情势升高，外界担心美国政府实施大规模减税的努力受到耽搁，美元已因此受到打压。
这一点也反映在最新的路透调查，过去一周对超过65名策略师的调查显示，未来一年美元仅会进一步小涨。
“美国改革、减税与监管松绑的速度令外界相当失望，我们认为尽管美联储能够在6月升息，但今年剩下时间将无法再度升息，”荷兰合作银行资深汇市策略师Jane Foley表示。
“外界担心特朗普将必须耗费许多精力应付丑闻，因此无法分身推动诸多改革。那意味着美国政府达成3%增长目标的预期，还有一大段路要走。”
被问及未来一年美元的风险预测时，大多数分析师表示，风险偏向下行。这与今年初的调查截然不同，当时绝大多数分析师认定风险偏向上档。
**欧元前景看好**
在美国改革的希望消散打击美元之际，法国大选尘埃落定，加上欧元区整体经济成长前景亮丽，已推动今年欧元上扬逾7%。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，投机客的欧元多仓增至逾三年新高。
几年来，分析师预估欧元兑美元将达到平价，甚至跌破平价，但过去几个月，他们已经放弃了这种看法。
最新的调查显示，欧元兑美元在一、三、六与12个月之后，都将维持在周四交投的1.1美元附近。
欧元未来一年的风险不仅限于通胀率大幅升高的疑虑。
“一个潜在的下档风险就是意大利选举。如果选举从原定的明年春季提前举行，显然对我们的预测可能较为不利，”Foley表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。