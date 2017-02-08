调查：特朗普政策将驱动汇市 但强势美元不会改变

2011年1月拍摄的美元、瑞郎、英镑和欧元纸币资料图。 REUTERS/Kacper Pempel

路透2月7日 - 路透调查显示，未来一年美元将继续上行，但短线既可能飙涨也可能暴跌。汇市将更多地由美国总统特朗普预计推出的财政刺激计划驱动，而不是他的言辞。

美元在过去三年大多时间上涨，但1月碰了壁，录得30年来最大跌幅，因市场担忧特朗普政府青睐弱势美元，并在移民问题上采取争端政策。

2016年，美元直到11月8日大选之前下跌不到1%，过后转而走高，最终当年涨逾4%。这是大选之前路透调查的汇市分析师没有预料到的情况。

实际上，他们曾预测，如果特朗普当选的话美元可能随即下跌。

今年迄今，有关特朗普对美元和全球贸易所持立场的担忧，推动美元下跌逾2%，并打压美债收益率下降。

投机客还连续第四周削减了对美元的多头押注。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，最近一周投机客持有的美元净多仓降至10月末以来最低。

不过，路透在2月3-6日对超过60名汇市策略师进行的最新调查显示，一旦白宫的税收和支出计划逐渐明朗，美元未来一年倾向于走强。

去年路透调查中预测最准确的10名策略师中，有六人仍预计美元普遍升值。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)与其他主要央行之间的货币政策分歧不断增大，也将扶助美元。

“美国新政府的政策，不管是已实施还是预期出台的政策，都与美元走强相符，”富国银行的Erik Nelson表示。Nelson在去年路透汇率调查中预测最准确。

在回答一项额外问题的策略师中，有七成认为特朗普的政策将在未来两个月内主导汇市走向。

在这些策略师中，略超半数称影响汇市交易的或许主要是特朗普的保护主义政策，其余则认为是特朗普的财政刺激计划。

**特朗普因素将战胜欧元区政局的影响**

只有几位策略师将欧元区部分国家的选举可能出现混乱视为汇市的最大推动因素。但围绕即将进行的法国总统选举的担忧，推动欧元兑美元周一跌至一周低点。

最新的普遍预期是，欧元兑美元在一年后将较周二的1.07下跌近3%，至1.04美元。欧元今年以来已上涨约2%。

策略师们还预计，一旦英国开始退欧谈判，英镑料将重拾跌势。英镑今年以来已累计上涨约1.5%。

当被问及未来三个月哪种货币将因市场不确定性而受益时，大部分策略师选择日圆和瑞郎。两种货币通常被视为市况动荡时的避险资产。

美元兑日圆在2016年下跌3%左右，周二跌至11月底以来的最低水准，今年以来下跌约4%。日圆空仓也降至12月初以来的最低水准。

不过，外汇分析师仍坚持他们青睐的押注，即押注日圆走软，他们现预计日圆兑美元一年后将较周二价位下跌约7%至120.0日圆附近。

路透外汇调查图表：tmsnrt.rs/2k8GCSM (完)