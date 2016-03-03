调查：美元仍受青睐 但近来跌幅恐怕难以抹平

2011年8月2日在东京拍摄的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透3月3日 - 路透调查显示，美元兑主要货币在未来几个月料将升值，但料不足以弥补美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年12月升息前后以来的跌幅。

自12月以来，投资人冲向避险货币欧元和日圆的怀抱，因通胀放缓、低油价及中国经济增长放慢速度令人担忧。

这些担忧，加上美国经济正在放缓的迹象，已使得美联储态度更趋温和，并缩小了美联储和其他央行之间的政策分歧。美联储下次将在3月15-16日开会。

虽然美联储本月不太可能升息，但分析师预期今年将会升息两次。市场则对此更为怀疑。

“2016年不太可能又是一个美元年，”DZ Bank资深外汇策略师Sonja Martens表示。“存在许多潜在的绊脚石。有地缘政治风险，还有政治、经济风险。”

数据暗示美国经济有所好转，周五将公布的非农就业报告可能进一步表明就业市场表现强劲。但对美国今年将升息四次的预期正在减弱，从而抑制了美元的涨幅。

即便如此，根据本周受访的61位策略师的预估中值，美元将从当前水平上升。在欧元和日圆2月初上涨后，这些策略师已较上月大幅下调了欧元和日圆汇价预估。

市场预计，欧洲央行将在下周扩大其量化宽松计划的规模，并进一步下调已经是负值的存款利率，日本央行也可能在今年6月后的某个时间进一步放松货币政策。

商品期货交易委员会(CFTC)的最新交易员持仓报告似乎支持分析师对美元更加温和的看法。

投机客持有欧元净空仓和日圆净多仓，还连续第九周削减美元多仓，使美元净多仓降至近22个月低点。 (完)