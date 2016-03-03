调查：美元仍受青睐 但近来跌幅恐怕难以抹平

焦点：美商务部长被提名人罗斯称中国是“贸易保护最严重的”国家
路透华盛顿1月18日 - 美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)周三在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。
路透3月3日 - 路透调查显示，美元兑主要货币在未来几个月料将升值，但料不足以弥补美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年12月升息前后以来的跌幅。
自12月以来，投资人冲向避险货币欧元和日圆的怀抱，因通胀放缓、低油价及中国经济增长放慢速度令人担忧。
这些担忧，加上美国经济正在放缓的迹象，已使得美联储态度更趋温和，并缩小了美联储和其他央行之间的政策分歧。美联储下次将在3月15-16日开会。
虽然美联储本月不太可能升息，但分析师预期今年将会升息两次。市场则对此更为怀疑。
“2016年不太可能又是一个美元年，”DZ Bank资深外汇策略师Sonja Martens表示。“存在许多潜在的绊脚石。有地缘政治风险，还有政治、经济风险。”
数据暗示美国经济有所好转，周五将公布的非农就业报告可能进一步表明就业市场表现强劲。但对美国今年将升息四次的预期正在减弱，从而抑制了美元的涨幅。
即便如此，根据本周受访的61位策略师的预估中值，美元将从当前水平上升。在欧元和日圆2月初上涨后，这些策略师已较上月大幅下调了欧元和日圆汇价预估。
市场预计，欧洲央行将在下周扩大其量化宽松计划的规模，并进一步下调已经是负值的存款利率，日本央行也可能在今年6月后的某个时间进一步放松货币政策。
商品期货交易委员会(CFTC)的最新交易员持仓报告似乎支持分析师对美元更加温和的看法。
投机客持有欧元净空仓和日圆净多仓，还连续第九周削减美元多仓，使美元净多仓降至近22个月低点。 (完)
(编译 戴素萍/汪红英；审校 张涛/杜明霞)
路透华盛顿1月18日 - 美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)周三在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。
美联储主席叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦表示。她还称，她和其他联储官员预计，至2019年美联储每年都会升息几次，令联邦基金利率接近3%的长期可持续利率水准。
路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。