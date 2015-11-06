调查：美元料将走升 因日本和欧洲央行料将宽松政策

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透11月5日 - 周四公布的路透调查显示，未来几个月美元指数可能小升，因日本和欧洲央行扩大超宽松政策。

今年美元上涨了近9%，主要是受到美国利率将走升的预期所推动。美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，美国经济“表现相当不错”，且可望支持12月进行升息。这番谈话巩固了升息预期。

但大多数其他主要央行料将进一步宽松政策。欧洲央行和日本央行料扩大规模原本就不小的刺激计划，企图提振奄奄一息的通胀。

本周受访的逾80位分析师中，绝大多数认为，政策分歧是未来一年推动美元的主力。

“美元更有可能的是走升，但在别的国家进一步宽松下，政策分歧似乎继续(为欧元和日圆)带来下行压力，”瑞穗实业银行资深分析师Colin Asher表示。

“看来政策宽松又在加快脚步了。中国人行及瑞典央行显然正在宽松政策，这两家央行的立场听起来都很温和，而欧洲央行则承诺12月会考虑所有选项。”

欧元兑美元一个月后料交投于1.09美元，三个月和一年后料分别为1.07和1.05，调查结果和上个月类似。欧元兑美元周四报1.08。

策略师们并表示，在2016年底前欧元兑美元跌破平价水准的可能性为近三分之一。

美元兑日圆一个月后料为121日圆，三个月和一年后则料分别为122和125。

调查显示，美元指数料将小幅升值。美元指数.DXY目前报约98.0，今年底前料升至98.1，明年底前则料为100.7。

然英镑未来一年料将持稳，在1.52-1.53之间交投。

英国央行料将跟进美联储，明年将利率自纪录低位调升，这意味着美国和英国之间的分歧应该会大致持稳。

英国和欧元区货币政策的分歧，应该会造成英镑兑欧元大幅升值。

调查显示，英镑兑欧元一个月后料为0.714英镑，六个月和一年后料为0.702和0.694。上个月的调查分别为0.732、0.714及0.696。

高盛策略师在给客户的研究报告中写道，“我们仍认为欧元兑美元及欧元兑英镑将因经济成长和货币政策前景的分歧而大幅走低。过去18个月来欧元已大幅贬值，我们认为这样的趋势还会长期持续。(完)