调查：美联储缩减QE料支撑美元兑主要货币走升

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
* 美元兑主要货币料将上涨
* 英镑兑欧元料走升
路透伦敦2月5日 -路透调查显示，美元兑主要货币今年将稳步上涨，因全球经济复苏加快脚步，使得美国联邦储备委员会(美联储/FED)有缩减刺激计划的空间。
本周对超过60位外汇策略师进行的调查结果几乎与上个月一致，暗示美元兑欧元、日圆和英镑将会升值。
“当美国利率开始上升，这应该会导致美元兑主要货币的表现更加抢眼，某种程度来说英镑则例外，”巴克莱的ChrisWalker表示。
目前英镑兑美元报约1.63美元，六个月和一年后料跌至1.61和1.60美元，尽管外界普遍预期英国央行将是第一个升息的主要央行，不过要等到明年才会升息。
然英镑兑欧元攻城略地，因英国本身的复苏稳步前进，相比之下，欧元区的前景要疲弱许多。
欧元区通缩疑虑罩顶，加上经济状况脆弱，造成外界益发预期欧洲央行将被迫在未来一两个月宽松货币政策。
欧元兑英镑周三盘初报0.830英镑，一个月后料来到0.823英镑，六个月和一年后则分别为0.813和0.799。欧元兑美元六个月和一年后将贬至1.31美元和1.27美元。
美联储迄今宣布每月850亿美元的购债规模总计削减200亿美元。
上周路透调查70位分析师，全数预期购债计划将在年底前结束。
这样的预期带动新兴市场货币大跌。最近的调查亦显示，受创的土耳其里拉和南非兰特仍是最脆弱的货币之一，尽管这两国的央行已积极升息。
英国一连串乐观数据，使得外界揣测英国央行的升息时间将比一个月前预测的还快。尽管英国央行可能要等到明年第二季才采取行动，但这要早于美联储或欧洲央行。
相比之下，日本政府和日本央行持续大规模货币和财政刺激政策，将削弱日圆。
调查预测，六个月后日圆兑美元将从目前的101日圆贬至107日圆，一年后则贬至110日圆。
未来几个月日本央行将进一步宽松的预期，加深了我们中期看空的预测，”瑞士信贷AnezkaChristovova和Alvise Marino表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 王洋)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。