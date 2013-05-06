调查：华尔街认为美联储QE3购债规模为1.25万亿美元

* 多数一级交易商认为美联储资产购买计划将持续到2014年

* 分析师认为美联储扩大资产购买规模的门槛偏高

路透纽约5月3日 - 周五进行的一项路透调查显示，华尔街预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将根据最新购债计划总共购买1.25万亿美元资产，以此刺激经济。

针对15家美国一级交易商分析师进行调查得出的预估中值显示，美联储料将购买1.25万亿美元资产，高于3月8日类似调查的1万亿美元中值。一级交易商是与美联储直接交易的大型金融机构。

对美联储最新一轮刺激计划的资产规模预估大多介于8,850亿美元到1.6万亿美元之间。

受2007年爆发金融危机影响，美联储在前两轮量化宽松政策下总计购入2.3万亿美元抵押支持证券(MBS)和公债。

15家交易商中有11家预期，美联储的最新刺激计划将持续至2014年，4家交易商则认为，美联储将在今年稍晚结束计划。

在3月的调查中，15家交易商中有9家认为美联储将持续资产购买计划到2014年。

15家一级交易商均表示，美联储在结束计划前会先逐步削减资产购买规模。目前美联储每月购买850亿美元抵押支持证券和公债，并表示购债计划的时间无限制。

美联储在本周稍早为期两日的政策会议结束后表示，若就业市场和通胀前景发生改变，将提高或降低购债的速度。

在回覆调查的一级市场交易商当中，所有经济分析师均认为美联储最终会削减月度购债规模，同时也有几位表示，只有当经济成长明显放缓时，美联储才会增加购债规模。

“提高刺激规模的门槛很高，”法国巴黎银行首席北美经济分析师Julia Coronado说。“只有当经济陷入相当可怕的境地，才会采取进一步行动。”

美联储本周重申，只要失业率高于6.5%，一至两年预估通胀不超过2.5%，美联储就将维持联邦基金利率在0-0.25%区间。

15家一级市场交易商中，九家预期美国失业率会在2015年降至6.5%目标，六家预期会在2014年达到该水平。3月调查时，有13家预期失业率会在2015年降至这一水准，两家认为会在2014年第四季达到。

本次调查是在周五美国非农就业报告公布后进行的。劳工部公布的报告显示，4月美国非农就业岗位增加16.5万个，高于预期，失业率降至7.5%，为2008年12月以来最低。

Jefferies & Co经济分析师表示，虽然就业数据显示工作岗位增幅大于预期且前两个月的数据也被上修，但对于美联储政策预期恐怕不会有什么影响。

“美联储需要看到就业市场前景持续改善，才会调整政策，”Simons说，“鉴于最近几个月的情况波动较大，我十分怀疑美联储会很快调整他们的展望。”

“而且，近期通胀数据下滑也说明，尽管就业市场持续改善，美联储将继续推行宽松政策。”他补充说。

美国一级市场交易商共有21家，路透调查并未收到所有交易商回覆。(完)

(编译 王翔琼/郑茵 审校 于春红)

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