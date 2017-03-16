调查：华尔街预期2017年美联储还将升息两次 2018年至少三次

路透纽约3月15日 - 美国周三升息后进行的路透调查显示，华尔街主要银行认为今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)还会再升息两次，且多数预期2018年至少还会再升息三次。

这些与美联储有直接业务往来的初级交易商，对于美联储何时将概述其缩减4.4万亿美元债券投资组合计划，则看法更为分歧。

略过半数的受访者认为会在2017年底前发生，其余则预期美联储会等到2018年或更晚才会提供其资产负债表调整计划的细节。

由于经济稳步成长、就业增长强劲且相信通胀正在向设定的目标回升，美联储周三宣布升息25个基点至0.75-1.00%，一如普遍预期。

决定公布后，17家在路透调查中作出回覆的美国初级市场交易商中有16家表示，他们预期联邦基金利率到2017年底时将会升至1.25-1.50%。一家认为将达到1.50-1.75%，这意味着还将再升息三次。

关于2018年的情况，15家交易商中有12家预估明年将至少升息三次，预估中值显示明年底利率将位于2.0-2.25%。七家预测联储会升息三次，五家认为2018年的加息次数会增至四次。仅有三家交易商认为，联储会放慢步伐升息两次。

此次调查结果，与上周五强于预期的美国非农就业数据出炉后，对相同银行业者进行的调查结果基本一致。

但它与一个月前的调查结果相比差别很大，当时大多数交易商还在预计，美联储今年只会升息两次，而且没有交易商预期美联储3月会升息。

但此次会议之前的几周中，美联储官员发表的一系列公开言论令市场预期迅速改变，到本周联储官员在华盛顿开会时，金融市场已经完全消化了3月升息预期。

对于美联储的下一步行动的问题，17家交易商中有11家认为美联储会在第二季末之前再升息25个基点至1.0-1.25%，六家认为会按兵不动直到第三季。

在有关美联储何时宣布如何开始削减其三阶段量化宽松计划所购债券组合时，15家交易商中有八家认为美联储将在今年稍晚公布。另有六家称将在2018年公布，一家称要到2019年。

关于经济前景面临的主要短期风险，六家交易商认为是特朗普总统任内的贸易政策风险最大，五家提到财政政策，两家认为是美元升值。

美联储升息相关图表：tmsnrt.rs/2lV508M (完)