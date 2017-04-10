调查：华尔街一级市场交易商预计美联储年底前着手缩表计划

路透纽约4月7日 - 周五的路透调查显示，美国华尔街一级市场交易商预计，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在年底前着手缩减公债和抵押支持证券(MBS)再投资的计划，以便开始缩减规模4.5万亿美元的资产负债表。

受访的15家一级市场交易商中有五家预计，美联储将在年底前开始缩减再投资，其余预计在2018年第二季末之前开始。这些交易商直接与美联储进行交易。

11家交易商预估中值为，美联储最终会将资产负债表规模缩减至2.75万亿美元。

在美联储看来准备缩表之际，一级市场交易商预计联储到今年底前再升息两次，2018年升息三次。

周三公布的3月政策会议记录显示，美联储决策者的重点转向缩减庞大的债券持仓。

美联储此前在三轮量化宽松中累积起大规模的公债和MBS，截至周三，美联储持有2.46万亿美元公债和1.77万亿美元MBS。

虽然美联储希望缩表，却有些犹豫，因担心买债减少会导致抵押贷款利率和其他长期借款成本飙升，伤及经济。

美联储是在去年11月特朗普意外当选美国总统后，想要着手缩表的。特朗普承诺减税、放松监管和基建支出以鼓励企业投资和促进就业增长。

分析师称，联邦财政刺激措施将对美联储和升息和减少买债导致的金融环境收紧提供缓冲。

3月非农就业数据表现令人失望，周五令交易商一度调降对6月升息的预期，但随后纽约联储总裁杜德利有关升息和资产负债表正常化的讲话，令这些预期回温。

“这份数据并未改变美联储对经济的短期展望，”一级市场交易商富国银行的资深分析师Sam Bullard说。

最新调查显示，受访的17家一级市场交易商中有13家预计，美联储在第二季末之前会升息至1.00-1.25%，3月调查时17家交易商中有11家这样预计。

受访的17家交易商中有八家预计，美联储在今年第三季结束前会升息至1.25-1.50%，17家中有16家预计利率到年底前会升至这个水平。(完)