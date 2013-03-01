调查：2013年油价将下滑 因需求疲弱且供应情况改善

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透2月28日 - 路透调查的分析师预测，今年原油价格将下滑，因许多工业化国家的需求疲弱且全球供应情况改善。
对27位分析师进行的月度调查显示，平均预估为布兰特原油期货2013年均价为每桶110.10美元，去年均价为111.70美元。上个月的调查为布兰特原油期货今年均价109.70美元。
调查预测，布兰特原油期货价格将保持下滑趋势，2014年和2015年均价分别降至109.00美元和107.90美元。
”我们预期欧盟和美国的消费情况大不相同，美国因经济稳定，原油需求料将有小幅的成长；欧元区经济衰退则侵蚀其需求，造成石油消耗量进一步减少，”Economist Intelligence Unit的Caroline Bain表示。他预期布兰特原油期货今年均价为106.88美元。
调查预估美国原油期货2013年均价95.60美元，低于上个月调查所得的96.40美元，但高于去年均价94.15美元。
“我们不认为基本面已大幅改善到足以改变我们对油价前景相对偏空的看法，”Capital Economics的Julian Jessop表示。
“最好的情况是，全球经济的成长幅度会与2012年相当，”Jessop表示。他预期今年布兰特油价均值为106.00美元。
许多分析师预期中国经济强劲成长下，今年需求将会增加，但预估美国需求充其量为持平。
分析师预估美国原油期货价格将持续追赶布兰特，在2013年两者的价差将缩窄至每桶14.50美元，去年平均价差为17.50。
分析师预期新管线将协助缓解库欣供应过剩的问题，但同时国内生产也增加。
“我们预期布兰特较美国原油的溢价在2013年将逐步缩减，2014年则会有更明显的改善，因该基础设施将发挥更大作用，”Bain表示。”然中期仍会有溢价情况，因两者面临的供应风险不同。”(完)
(编译 戴素萍; 审校 张涛)
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