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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 12:23 BJT

民调显示西方民众反对军事干预叙利亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特10月9日 - 路透/益普索进行的一项国际调查显示，逾半数受访者反对外国对叙利亚现政权采取军事行动，反对自己国家干预叙冲突的受访者比例更高。

上月进行的这项调查覆盖了15个国家，其中大多位于欧洲。该调查发现，尽管西方指责阿萨德为8月21日的沙林毒气攻击负责，只有约三分之一的受访者认为叙利亚政府应为使用化学武器负责。

约52%的受访者反对任何干预叙利亚局势的军事行动。

逾半数美国和法国受访者反对军事干预，56%的英国受访者持相同立场。

反对军事干预叙利亚的阿根廷受访者比例达到68%左右，是持此立场比例最高的国家。

在几乎所有调查涉及的国家中，大多数人都反对自己的国家卷入叙利亚冲突，包括日本、加拿大、匈牙利、澳大利亚、波兰、美国和法国等。整体反对军事干预的受访者比例为57%左右。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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