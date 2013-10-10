民调显示西方民众反对军事干预叙利亚

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特10月9日 - 路透/益普索进行的一项国际调查显示，逾半数受访者反对外国对叙利亚现政权采取军事行动，反对自己国家干预叙冲突的受访者比例更高。
上月进行的这项调查覆盖了15个国家，其中大多位于欧洲。该调查发现，尽管西方指责阿萨德为8月21日的沙林毒气攻击负责，只有约三分之一的受访者认为叙利亚政府应为使用化学武器负责。
约52%的受访者反对任何干预叙利亚局势的军事行动。
逾半数美国和法国受访者反对军事干预，56%的英国受访者持相同立场。
反对军事干预叙利亚的阿根廷受访者比例达到68%左右，是持此立场比例最高的国家。
在几乎所有调查涉及的国家中，大多数人都反对自己的国家卷入叙利亚冲突，包括日本、加拿大、匈牙利、澳大利亚、波兰、美国和法国等。整体反对军事干预的受访者比例为57%左右。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。