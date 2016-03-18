调查显示一半的美国女性“非常不喜欢”特朗普

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约3月18日（记者 Chris Kahn） - 特朗普粗俗的言论让他赢得了一些粉丝，但至少美国女性对此越发不以为然。

路透/益普索调查显示，一半的美国女性称“非常不喜欢”特朗普，去年10月该比例为40%。3月1日至15日进行的这项调查包括5,400名受访者。

女性反特朗普情绪上升可能给他的竞选带来麻烦。美国人口普查局的数据显示，美国女性占人口的比例略超过一半，自1996年以来的每次选举中，女性投票比例都高于男性。

“如果明天举行总统选举，女性将是特朗普的大问题，”共和党分析人士大卫·卡尼（David Carney）说道。“但他有时间进行处理。”

特朗普竞选团队人士没有立即对置评请求作出回复，但特朗普曾表示他在职业生涯中与女性保持了很好的关系，深受女性选民喜爱。

路透本周采访的几名反对特朗普的女性表示，她们不支持特朗普的原因包括他污蔑不喜欢的女性，比如福克斯新闻的主持人Megyn Kelly，他在移民问题上的强硬言论，以及他与对手的粗俗言语攻击。

一些支持特朗普的女性称，喜欢他的直言不讳，认为他可能加强美国在世界舞台上的地位。(完)