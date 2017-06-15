（更正）调查：华尔街预计美联储9月将把缩表优先级置于再次升息之上

（更正：因译文有误，内文第四段中应为“有14家预期美联储将在9月19-20日...”，非“有九家”）

路透纽约6月14日 - 路透调查显示，华尔街大银行将其对美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时会宣布开始缩减资产负债表的预期时间最早提前至9月，他们并认为缩表比再次升息的优先级更高。

根据调查，华尔街大银行还预计，2017年底之前美联储决策者可能还会将关键隔夜拆款利率上调一次，2018年可能上调三次，尽管人们越来越担心美国通胀率在可预见的未来可能达不到美联储的2%目标。

“资产负债表计划似乎比之前预期的更积极，”瑞士信贷首席分析师James Sweeney表示。瑞士信贷是23家直接与美联储进行业务往来的银行之一。

接受访查的21家初级交易商中，有14家预期美联储将在9月19-20日的政策会议上宣布开启资产负债表正常化进程。其余预期美联储将在12月12-13日的会议上采取该举措。

在6月2日的路透调查中，17家初级市场交易商中有六家认为会在9月宣布，其余则预计在2017年最后一次政策会议上宣布。

周三稍早，美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布了缩减所持公债和其它证券规模的计划的更多细节。

美联储还一如预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%。

初级交易商早已预计美联储将开始逐步缩减其持有的2.46万亿美元公债和1.77万亿美元抵押贷款支持债券(MBS)。

数位美联储官员此前曾谈及联储缩减债券持仓的可能性。

“我们可能会相对较早地开始资产负债表正常化，”美联储主席叶伦在华盛顿召开的记者会上称。

美联储对准备开始撤出非常规货币政策的信念，令部分交易员有些措手不及，公债收益率缩减稍早跌幅。当天稍早因5月消费者物价指数(CPI)报告疲于预期，公债收益率曾大幅下挫。

聚焦缩表令华尔街大行经济分析师将对下次升息的预期，从9月推迟至12月。

根据周三的调查，21位初级交易商中仅六位认为美联储将在9月升息，6月2日调查的18位交易商中有10位持此观点。目前21位初级交易商中有14位预计12月升息，前次调查的18位交易商中仅七位持此观点。

美国就业市场互动图表：

劳动市场人口统计tmsnrt.rs/2drc2A2

就业参与情况：tmsnrt.rs/2drf1IJ

依行业别：tmsnrt.rs/2drejuZ

5月就业报告相关数据：tmsnrt.rs/1jDeEdW

(完)