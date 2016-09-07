香港消费者网购比率高于日本及中国内地 韩国居首--调查

路透香港9月7日 - 汇丰工商金融周三发布的调查显示，互联网在香港的普及程度高达79%，在调查期间的过去一个月内，有57%的消费者曾在网上购物，对比亚洲其他国家，电子商贸在香港的渗透率明显高于中国内地（44%），稍高于日本（55%），并与新加坡持平。

是项调查共访问了来自澳洲、加拿大、法国、德国、英国、美国、日本、印度、中国、马来西亚、墨西哥、韩国、波兰及阿联酋共14个市场的9万名消费者。网购比率最高的是韩国，受访者在过去一个月网购的比率达到72%。

根据《汇丰未来消费者的需求》报告，四大趋势将改变企业经营的方式：数码科技的发展、中产阶级的快速兴起、不同年龄层消费模式的差异愈趋明显，以及女性强大的消费能力。

＂香港的互联网渗透率高，企业应尽量利用数码平台为现有客户提供产品和服务，并接触新客户。＂汇丰香港工商金融主管陈梁才表示。

此外，根据是项调查，香港消费者最经常在网上处理银行相关事务，比例达80%。另外，三分之一的消费者在过去一个月透过流动设备在网上购物。调查指出，估计至2020年，全球将有61亿人拥有手提电话。网民数目急升，尤其是通过流动设备上网，反映消费者有更多选择，亦更有能力识别产品的好与坏。（完）