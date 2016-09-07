香港消费者网购比率高于日本及中国内地 韩国居首--调查

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月7日 - 汇丰工商金融周三发布的调查显示，互联网在香港的普及程度高达79%，在调查期间的过去一个月内，有57%的消费者曾在网上购物，对比亚洲其他国家，电子商贸在香港的渗透率明显高于中国内地（44%），稍高于日本（55%），并与新加坡持平。
是项调查共访问了来自澳洲、加拿大、法国、德国、英国、美国、日本、印度、中国、马来西亚、墨西哥、韩国、波兰及阿联酋共14个市场的9万名消费者。网购比率最高的是韩国，受访者在过去一个月网购的比率达到72%。
根据《汇丰未来消费者的需求》报告，四大趋势将改变企业经营的方式：数码科技的发展、中产阶级的快速兴起、不同年龄层消费模式的差异愈趋明显，以及女性强大的消费能力。
＂香港的互联网渗透率高，企业应尽量利用数码平台为现有客户提供产品和服务，并接触新客户。＂汇丰香港工商金融主管陈梁才表示。
此外，根据是项调查，香港消费者最经常在网上处理银行相关事务，比例达80%。另外，三分之一的消费者在过去一个月透过流动设备在网上购物。调查指出，估计至2020年，全球将有61亿人拥有手提电话。网民数目急升，尤其是通过流动设备上网，反映消费者有更多选择，亦更有能力识别产品的好与坏。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。