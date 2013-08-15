调查：叶伦接任美联储主席的可能性最大

路透调查显示，美联储现任副主席叶伦仍被视为是最有可能接替主席伯南克的人选，尽管近几周外界盛传前财长萨默斯的胜算较大。周三公布的调查显示，39位受访分析师中有26位预测叶伦将在2014年2月职掌美联储。只有八位认为是由萨默斯出线。路透