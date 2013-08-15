调查：叶伦接任美联储主席的可能性最大

路透纽约8月14日 - 路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)现任副主席叶伦仍被视为是最有可能接替主席伯南克的人选，尽管近几周外界盛传前财长萨默斯的胜算较大。

周三公布的调查显示，39位受访分析师中有26位预测叶伦将在2014年2月职掌美联储。只有八位认为是由萨默斯出线。

然有些人对由叶伦出线的看法有所改变。

在6月调查时认为叶伦最有可能出线的受访者中，有八位改变心意，其中有四位改为看好萨默斯，其他人则选出一些胜算相对较低的候选人。

伯南克的任期将在1月31日届满。美国总统奥巴马料将在秋季做出决定，奥巴马已明确表示伯南克将不会继续第三任任期。上周当讨论到待定人选时，奥巴马仅提及叶伦和萨默斯，不过他并称有很多不错的候选人。

这项从上周末至本周初进行的调查发现，对叶伦的支持甚至更加坚定，在被问及最青睐由谁出任下任美联储主席时，33位受访者中有23位选择叶伦，只有一位支持萨默斯。

“我认为叶伦笃定获选，”Natixis North America美国首席分析师Evariste Lefeuvre表示。“在复苏的这个阶段，我们不需要惊吓，我们要的是平顺的过渡时期。”

虽然叶伦从一开始就是美联储主席的最热门人选，但网路博彩公司Paddy Power周二数据显示，萨默斯获选的呼声也不小，下注者预期萨默斯出线的机率为48%。

MSUSA首席分析师Steven Ricchiuto表示，他如今看好萨默斯是可能的人选，部分是因为他“是公开的激进财政政策支持者”。奥巴马“偏爱此道，如果在美联储有盟友，可以增加国会合作施行当局政策的压力。”

路透调查并发现,有些人看好科恩和费格森出线。这两人都曾担任过美联储副主席一职。有三位分析师支持科恩，有两位支持费格森。

不过有些自由派人士指责萨默斯推动金融业解禁导致这场金融危机。约有20名民主党参议员连署支持叶伦担任美联储主席。

下任美联储主席需要参议院的同意。奥巴马料将在9月底或10月宣布候选人，才能让参议员有充足的时间审慎评估。

接受路透调查的分析师来自美国、加拿大和欧洲的银行业、研究机构及资产管理公司。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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