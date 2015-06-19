调查：按当前日圆汇率 三分之一日企获利目标堪忧

图为万元面值的日圆现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京6月19日 - 路透调查显示，如果日圆/美元保持在约为120-125日圆的当前水准，三分之一日本企业的本会计年度获利计划将受挫。若进一步贬至130，则大多数企业获利都将受到冲击。

企业越发担心，即便日本经济依靠出口带动，但日圆进一步快速贬值恐也会伤及自身，因进口成本亦攀升。这包括原材料和燃料--自2011年福岛大灾难后，日本已关闭所有核反应堆，燃料进口带来沉重负担。

日本央行总裁黑田东彦上周表示，日圆已经非常疲弱，不太可能进一步走贬。至少目前来看，该言论实际上支撑了日圆。在其讲话一周前的6月5日，日圆兑美元触及125.86的13年低点，而且当时很多外汇交易商预期将会贬至130日圆。

在黑田东彦讲话之后，日圆兑美元收复了一些失地，回升至123.5附近。但即便如此，日圆今年迄今仍下跌3%，自2012年底以来贬值逾三分之一，当时首相安倍晋三祭出大胆措施来刺激经济和结束通缩。

尽管在该次调查中很多企业流露对日圆疲势的担忧，不过瑞穗总合研究所资深经济分析师Hidenobu Tokuda说道，从该调查中亦可看到服务业显露韧性的正面迹象。

“一般来说出口商会因日圆疲软而受惠，而像是零售商等服务业者，则似乎正藉由将较高的进口成本转嫁给客户，来因应币值贬值。”Tokuda检视这份调查结果表示。

这份由日经Research在6月2-15日为路透所做的调查，查访约480家中大型企业。受访经理不记名作答，约240家企业回答了有关外汇的问题。

日本企业对消费和疲弱日圆看法的图表，请参阅：

link.reuters.com/kuc94w

**消费支出复苏**

据日本央行数据，日本企业预估到明年3月止的本会计年度经常性获利平均增长0.6%。

调查显示，三分之一的日本企业预估美元/日圆汇率在120-125日圆，对其本会计年度的获利计划有负面影响；当日圆贬至130日圆时，预测对财测有负面冲击的企业比例增至53%；汇率135日圆时，这个比例增至60%。

剩下的受访者则称，即便日圆更为疲弱，也不会对他们造成负面冲击；不过多数人都表示担心汇率剧烈波动。

“对我们来说，日圆汇率过度波动是主要的负面因素，这导致难以决定投资计划，”一电子产品公司的高管写道。

调查还发现，69%的企业认为消费支出已经从2014年4月上调消费税的影响中有所恢复。不过只有7%的企业认为完全复原。

上调消费税旨在帮助政府控制债务，但对消费支出的损害远比预期严重，被指责导致经济两个季度衰退。

调查显示，42%的企业整体销售恢复增税之前的水平，另外30%的企业表示销售仍低于增税之前水平。

很多企业写道，销售更加活跃，不过对于部分企业来说，多数提振来自海外市场。其他企业也表示，尽管销售复苏，但日圆疲软导致成本上升，使其难以维持利润率。(完)

(编译 孙茉莉/张若琪/王丽鑫；审校 张涛/戴素萍)

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