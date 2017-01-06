调查：人民币和其他亚洲货币2017年料延续跌势 因美元大涨

2013年4月12日，图为新加坡元和其他东南亚国家货币。 REUTERS/Edgar Su

路透班加罗尔1月6日 - 路透调查显示，2017年新兴亚洲货币料延续2016年的下跌行情，因有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)加快升息的预期，以及美国当选总统特朗普的财政刺激承诺，都将推高美元。

中国人民币料将领跌，2016年人民币兑美元累计挫低约6.6%，是造成金融市场波动的一大原因，尽管北京方面消耗外储托市，抵消资本外逃的影响。

接受路透访问的多位外汇分析师达成了上述一致看法，他们考虑到了人民币在新年头几个交易日里急速升值1%的影响。

人民币兑美元中间价周五报6.8668元，较上日的6.9307元大涨639点，0.93%的单日涨幅仅次于2005年7月汇改当日；这是央行为遏制人民币稳步下跌做出的又一努力。

“美国今年的情势，不论是美联储升息或者是特朗普的财政政策，都会通过美元牵引着亚洲货币，我们预测亚币今年将再度全面走贬，”澳新银行分析师Khoon Goh，他在2016年路透亚洲汇率调查中的预测命中率表现最佳。

“不过像是印度及印尼等高收益、基本面较为强劲的经济体将更能够应付这些挫折，相较之下，韩国和台湾将会感受到更多来自中国的引力。”

本周调查近60位外汇策略师的结果显示，2017年12月底时，人民币兑美元将贬值超过4%至7.20，3月底预料将来到7.00、6月底时则预估报在7.10。

这是多年来路透调查对一年后汇价预估的最低水准，若成为现实，人民币也降创下近10年来的最低水准。甚至还有策略师预估会跌至7.60。

尽管中国即将公布的数据料显示，步入2017年，其经济站稳脚跟，但这是受益于政府再次大举支出的事实，让人担心经济会逐步下滑并继续面临资本外逃。

据另一份路透调查，中国12月外汇储备可能已从11月的3.052万亿美元下降至3万亿美元，为2011年4月以来最低，延续去年多数时候的下降趋势，并凸显中国当局阻止人民币快速下跌所面临的困难。

特朗普承诺给中国贴上汇率操纵国标签，并对进口自中国的商品征收重税，这两项举措都会令中美两国的紧张关系进一步升级，从而加剧风险。

“2017年投资者将试图猜测特朗普的行动，市场或许会出现剧烈波动，”澳新银行的Goh补充称。

本周公布的美联储12月会议记录显示，美联储决策者已经开始把加大财政支出且最终提振经济增长的假设考虑反映在预估中，暗示加息速度可能快于他们目前的预估。

这可能将推高美国公债收益率及美元，并打压全球其他货币。

过去几年从中国到印度，再到印尼的几个亚洲经济体成长放缓，这些国家和地区的货币未来走势将是影响本地区经济形势的主要因素。

最新调查预计所有主要亚币都可能录得跌幅，台币将在12月底前下挫3.5%，贬值幅度料仅次于人民币。

韩元料将下滑2%；菲律宾披索预计今年贬值3%，而上年已下挫5.3%。

印度卢比料将走软2.5%，受印度经济疲弱拖累。(完)