调查：美国升息预期降温推升亚币人气 人民币及印度卢比看涨

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透新加坡10月15日 - 路透调查显示，过去两周以来，随着对美国升息预期的迅速降温，新兴亚币人气有所改善，市场对人民币及印度卢比持看涨观点。

根据路透周二至周四对20位基金经理、外汇交易商及分析师的调查，人民币享受到8月初以来的首次看涨待遇。

人民币周一触及8月11日意外贬值以来最高水平。自上次贬值以来，中国央行通过加紧对官方指导汇率的控制，作为稳定人民币汇率的举措之一。

中国还进一步推进人民币纳入国际货币基金组织(IMF)指标货币篮子，并称通过近期的改革，距离要求的标准又近了一步。

印度卢比兑美元的多仓规模为4月中以来最大，随着外资大肆买入印度政府公债和地方债，卢比人气转为正面。这表明，由于印度经济基本面情况好于许多其他亚洲国家，市场对该国的兴趣依然浓厚。

新加坡坡元兑美元空仓缩小到5月中以来最低水平，新加坡金管局周三放宽货币政策的力度不及一些人士的预期。

坡元兑美元触及逾两个月来最高位，因数据显示新加坡经济在第三季勉强躲过了衰退，给坡元带来支撑。

印尼卢比兑美元空仓降至去年11月以来最低，归因于资本流入该国。

上周印尼卢比兑美元跳涨9.2%，根据汤森路透数据，这创下2001年7月以来最大周线涨幅。外资流入印尼股市和债市，令印尼卢比受益。

此时正值投资者降低了美联储今年升息的预期，在亚洲寻求更高的收益率，尤其是在美国9月非农就业数据令人失望之后。

美国9月零售销售仅微幅增长，生产者物价录得八个月来最大降幅，对美联储年内会否升息的疑虑日益加深。

美联储9月的会议记录显示，联储推迟了外界期待已久的升息，希望确保全球经济放缓不会伤及美国经济。

在中国为首的全球经济放缓之际，包括美联储理事塔鲁洛在内的央行官员都反对今年升息。

上述因素促使投资者解除对多数亚币的空仓，这些空仓是在预期美国升息的基础上建立的。

韩元信心转为接近中性，为4月底以来最佳，受海外基金需求提振。

韩国央行周四连续第四个月维持利率不变，并未如部分人士预期那样降息。央行对经济抱持审慎乐观看法。

对马币(林吉特)与菲律宾披索空头押注下降至5月以来最低水平。

台币与泰铢的空头仓位规模也是6月底以来最小。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。 调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

10月15日 -0.08 0.03 0.13 0.15 0.34 -0.31 0.67 0.22 0.60

10月 1日 0.13 1.01 1.20 1.35 1.04 0.11 1.71 0.68 1.20

9月17日 0.26 0.60 0.62 1.27 0.73 0.27 1.48 0.54 1.00

9月 3日 0.62 1.09 1.31 1.45 1.15 0.66 1.96 0.86 1.51

8月20日 0.91 1.56 1.50 1.55 1.58 0.75 2.21 1.04 1.86

8月 6日 -0.15 1.27 1.19 1.16 0.91 0.11 1.82 0.84 1.40

7月23日 -0.50 1.32 0.97 0.69 0.70 0.09 1.24 0.52 1.18

7月 9日 -0.13 1.09 0.38 0.78 0.56 -0.06 1.33 0.37 0.80

6月25日 -0.70 0.29 0.22 0.80 0.11 -0.26 1.10 0.30 0.57

6月11日 -0.47 0.77 0.61 1.12 0.48 0.05 1.39 0.43 0.69

5月28日 -0.62 0.67 0.53 1.05 0.02 0.29 0.86 0.03 0.89(完)