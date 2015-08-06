调查：中欧货币稳定性较强 在美联储加息后料持坚

图为在华沙拍摄的波兰货币现钞。 REUTERS/Peter Andrews

8月6日 - 路透布达佩斯8月5日 - 周三公布的路透8月3-5日对30位分析师的调查显示，波兰兹罗提未来12个月料引领中欧货币上扬，尽管其他新兴市场货币继续下滑。

几支新兴市场货币兑美元周三跌至逾10年低点，因美联储将在9月开始加息的预期促使资金流出新兴市场。

印尼卢比跌至17年低点，南非兰特跌至14年低位，巴西雷亚尔亦挫至12年低点。

分析师称，相比之下，中欧货币抵受冲击的能力更强，因为投资者愈发相信，这些欧盟东部的成员国在经济上和政治上都比其他新兴经济体更加稳定。

“外界日益将中欧国家划归核心经济体，而不是看做新兴经济体，”荷兰安智银行驻布达佩斯分析师Andras Balatoni表示。

“他们与欧元(而非美元)关联紧密，他们虽然仍使用自己的货币，但为保持稳定已设立了必要的机构，”他补充称。

分析师表示，与其他新兴经济体不同，中欧国家经常帐处于盈余状态，预算赤字较低，且对大宗商品市场波动没有曝险。

调查预估中值显示，未来12个月波兰兹罗提兑欧元将较周二收盘涨3.4%至4.03.

匈牙利福林料升值2.4%至302，罗马尼亚列伊料涨1.1%至4.36.

捷克克朗兑欧元未来12个月料略低于央行目标上限27，到明年8月时将在上限水准交投。

如果美联储真的开始加息，该地区货币可能在接下来的三个月略微回落，但调查结果预计仅会小幅波动。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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