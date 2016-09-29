调查：入篮前人民币空头仓位减少 新兴亚币人气改善

2016年1月21日，百元面值的人民币和美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透新加坡9月29日 - 路透调查显示，过去两周市场对新兴亚币的看法改善，因预期美国利率将逐步上调，同时菲律宾披索前景更为悲观，因受政治忧虑拖累。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周下调了2017和2018年预计升息的次数，并将较长期利率预估从3%下调至2.9%。

对20位基金经理、分析师和外汇交易商的调查显示，人民币空仓押注减少；该调查是在周二至周四进行的。(图表：tmsnrt.rs/2aDRP78 )

中国的政策制定者在力图维持人民币汇率稳定，因人民币即将在周六被纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。

人民币的入篮预计会吸引更多的人民币需求，不过一些分析师表示，由于全球各国央行已经完成了人民币的购买，因此额外的需求可能有限。

印尼卢比、泰国泰铢和韩国韩元的多头仓位创下8月中旬以来的最高。

印尼卢比兑美元本周稍早触及了17个月高位，因该国的税务赦免计划带来资金流入。印尼债券也受追捧，因其提供了该地区的最高收益率。

投资者避开菲律宾披索，因愈发担忧菲律宾总统杜特尔特的政策对资本流入、评级和国际关系方面所造成的影响。

披索的空仓规模升至去年11月以来最高。受菲律宾股市资金流出影响，披索本周触及七年低点。

杜特尔特的反美激烈言论，让投资者感到震惊。杜特尔特在5月当选总统时承诺根除毒品和犯罪，他的反毒行动引发一波法外处决，招致国际社会的批评，他一直对此感到不快。

标准普尔上周表示，未来两年不大可能上调菲律宾债信评级，原因是杜特尔特的不可预知性及其国内和外交政策的不确定性。

马币(林吉特)的空头仓位创四个月最大，尽管OPEC意外达成减产协议。虽然马来西亚并非OPEC成员国，但也是石油和天然气出口国。

坡元空头仓位触及5月末以来最高，关注10月的新加坡央行政策会议。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32

9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04

9月 1日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27

8月18日 -0.04 -1.08 -0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33 -0.49 -0.69

8月 4日 0.12 -1.01 -0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56

7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20

7月 7日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10

6月23日 0.51 -0.12 -0.47 -0.44 -0.03 0.32 0.11 -0.02 -0.04

6月 9日 0.49 0.14 -0.03 -0.20 0.08 -0.05 0.30 -0.16 0.12

5月26日 0.96 1.22 0.74 0.75 0.79 0.48 1.08 0.35 0.91

5月12日 0.52 0.75 0.57 -0.08 0.51 -0.22 0.46 0.28 0.24

4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03

(完)