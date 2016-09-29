调查：入篮前人民币空头仓位减少 新兴亚币人气改善

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透新加坡9月29日 - 路透调查显示，过去两周市场对新兴亚币的看法改善，因预期美国利率将逐步上调，同时菲律宾披索前景更为悲观，因受政治忧虑拖累。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周下调了2017和2018年预计升息的次数，并将较长期利率预估从3%下调至2.9%。
对20位基金经理、分析师和外汇交易商的调查显示，人民币空仓押注减少；该调查是在周二至周四进行的。(图表：tmsnrt.rs/2aDRP78 )
中国的政策制定者在力图维持人民币汇率稳定，因人民币即将在周六被纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。
人民币的入篮预计会吸引更多的人民币需求，不过一些分析师表示，由于全球各国央行已经完成了人民币的购买，因此额外的需求可能有限。
印尼卢比、泰国泰铢和韩国韩元的多头仓位创下8月中旬以来的最高。
印尼卢比兑美元本周稍早触及了17个月高位，因该国的税务赦免计划带来资金流入。印尼债券也受追捧，因其提供了该地区的最高收益率。
投资者避开菲律宾披索，因愈发担忧菲律宾总统杜特尔特的政策对资本流入、评级和国际关系方面所造成的影响。
披索的空仓规模升至去年11月以来最高。受菲律宾股市资金流出影响，披索本周触及七年低点。
杜特尔特的反美激烈言论，让投资者感到震惊。杜特尔特在5月当选总统时承诺根除毒品和犯罪，他的反毒行动引发一波法外处决，招致国际社会的批评，他一直对此感到不快。
标准普尔上周表示，未来两年不大可能上调菲律宾债信评级，原因是杜特尔特的不可预知性及其国内和外交政策的不确定性。
马币(林吉特)的空头仓位创四个月最大，尽管OPEC意外达成减产协议。虽然马来西亚并非OPEC成员国，但也是石油和天然气出口国。
坡元空头仓位触及5月末以来最高，关注10月的新加坡央行政策会议。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32
9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04
9月 1日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27
8月18日 -0.04 -1.08 -0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33 -0.49 -0.69
8月 4日 0.12 -1.01 -0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56
7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20
7月 7日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10
6月23日 0.51 -0.12 -0.47 -0.44 -0.03 0.32 0.11 -0.02 -0.04
6月 9日 0.49 0.14 -0.03 -0.20 0.08 -0.05 0.30 -0.16 0.12
5月26日 0.96 1.22 0.74 0.75 0.79 0.48 1.08 0.35 0.91
5月12日 0.52 0.75 0.57 -0.08 0.51 -0.22 0.46 0.28 0.24
4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03
(完)
(编译 于春红/王洋/王兴亚/艾茂林; 审校 高琦/蔡美珍)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。