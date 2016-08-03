调查：人民币兑美元未来一年料再贬值3%

路透班加罗尔8月3日 - 一项路透调查显示，人民币兑美元一年料贬值逾3%，贬幅大于一个月前的预期，因中国经济苦于维持动能不易，而美元则因美国终将升息的看法而走高。

过去一周访问逾50位汇市分析师的调查显示，人民币兑美元到10月底时料跌至6.70，之后快速下跌，明年此时将跌至约6.85。

人民币兑美元周三约在6.63，与不久前触及的近六年低点相去不远，今年以来下跌约2%。

最新的人民币一年走势预测，是路透调查数年来的最疲软预测。若预测成真，将是人民币自2008年12月以来最低位。

分析师之中最悲观的预测是人民币兑美元一年后跌至7.6。

由于对美国今年升息的预期降温，加上中国人民银行将人民币中间价调升，企图维稳人民币，近期人民币的压力有所减弱。

但人民币走贬似乎势所难免。

“近期中国公布的宏观经济数据平均来说都较平稳，但在我们看来，良好的经济数据反映的是各项政策带动了周期景气恢复，而不是结构性成长下滑的趋势有所改变，”花旗新兴市场研究主管Guillermo Mondino称。

“中国当局将努力使人民币汇率保持平稳，但最终将使其贬值，以与经济调整至放缓的走势一致。”

花旗预计一年后人民币兑美元将跌至6.84。

全球需求疲弱导致出口放缓，及一些产业产能过剩，已使中国经济成长率降至25年来最低水平。

中国第二季经济成长率略高于预期，受益于政府基建热潮及楼市繁荣。但分析师警告称，中国经济越加不平衡，随着民间投资的降温，对政府支出倚赖程度升高。

路透调查显示，对于人民币从目前至10月底，及九个月后的看法，分析师看法严重分歧。

美国11月大选结束后，假如美国经济依旧相当强劲，那么或将使美国联邦储备委员会(美联储/FED)放开手脚紧缩政策，而这将提振美元。

但不仅仅是人民币。预计美国大选结束之前，美元兑大多数货币都不会升值。

“虽然下行风险很明显，但我们预计美元将大体持稳，因海外增长疲弱、央行放宽政策为美元提供支撑。大选结束后经济和政治方面的不确定性消散，美联储升息，届时美元必将有良好表现，”三菱东京日联银行(BTMU)分析师Sook Mei Leong表示。

上月的路透调查显示，美联储将等到第四季再升息，很可能要等到美国大选之后的12月。

BTMU预计中国本季将再度降低贷款利率；中国央行自2014年底以来将贷款利率降低165个基点，大约在同一时期将银行准备金率降低300个基点。

**印度卢比或表现相对较佳**

印度卢比的表现可能比先前预期更好，因稳健的经济增长、低通胀及消费税等改革料将获得通过，资本外流可望减少。

路透调查显示，印度卢比兑美元一个月后料为67.37卢比，1月底料为68.50卢比，一年后料为68.50卢比，亦即较目前的水平下跌逾2%。

周三卢比对美元约为66.93卢比。(完)