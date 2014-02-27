调查：市场对人民币的信心转为中性

图为2010年9月19日在北京拍摄的百元面值人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 人民币信心呈中性，为2012年8月以来最低

* 印尼卢比的多头押注为2011年8月以来最大

* 马币多头部位为10月底以来最高

记者 Jongwoo Cheon 编译 王冠中

路透新加坡2月27日 -路透调查显示，对于人民币的信心转为中性，为一年半以来最疲弱的水准，因中国正致力于打击过度的多头押注。而印尼卢比多头部位则触及两年半高点，因资本流入印尼。

周四公布对13位汇市分析的调查显示，人民币多头部位在过去两周来消失殆尽。

人民币自2012年8月底以来一直呈现偏多格局，因中国有大规模经常帐盈余、外汇储备以及资金流入。

然而，人民币近来下跌，因中国人行持续压低人民币中间价，这被视为是新一波汇市改革的前奏。人民币周四连续第三日跌破官方中间价水准。

尽管如此，许多分析师和汇市交易员认为，人民币的上升趋势仍在，因中国资产仍能吸引资金流入。

人民币疲弱拖累多数新兴亚洲货币下滑。

对于坡元和韩元的信心都降至趋近中性。

泰铢空头部位增加，因泰国政治紧张情势升温。

然而，印尼卢比多头部位升至2011年8月以来最高，因受到印尼经济基本面改善的激励，外资买进印尼股票和债券。

马币(林吉特)多头部位触及2013年10月底以来最高，在出口商大规模需求的预期下，投资人回补空头部位。交易商称，包括中长期投资大户在内的海外基金亦买进马币。对于马币的信心此前自11月以来一直偏空。

路透调查内容重点放在分析师对于九个亚洲新兴货币市场部位的看法。九个货币包括人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。(完)

(译文审校 侯向明)

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