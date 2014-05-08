调查：亚币人气愈发看涨 人民币空仓降至2月底以来最低

图为百元面值的美元和人民币（右）现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 人民币空仓降至2月末迄今低位

* 坡元多头押注达到2012年9月以来最高

* 韩元和台币多头部位升至2013年1月至今高点

路透新加坡5月8日 -周四公布的路透调查显示，过去两周里新兴亚币人气改善，因人民币持稳和美国联邦储备委员会(美联储/FED)一段时间内预计仍将维持低利率。

根据13位分析师参与的调查，人民币空头押注降至2月末以来最低，彼时人民币人气开始变差。

本周人民币涨势较强，四个月跌势显露逆转迹象。

交易商揣摩，近期人民币升势是否代表中国央行的立场出现改变。人行曾在今年大力推低人民币，以打破投机客认为人民币会一路上涨的心理，但目前央行似乎转向略微支撑人民币。

调查还显示，坡元多仓触及2012年9月来最高。

韩元和台币的多头押注触及2013年1月来高位。

韩元兑美元本周触及近六年高点，因外资抢购韩国金融资产，尤其是债券，且出口商存在结算需求。

围绕韩国外汇当局可能采取干预举措来抑制韩元升势的谨慎情绪升温。但是当地交易商称，当局并未大举干预。

台币亦因外资流入而上扬。

马币(林吉特)人气为去年5月以来最乐观，马币因人民币反弹而上涨。

菲律宾披索多仓触及六个月高点，因资金流入股市，且央行今日上调银行存款准备金率。

印度卢比多仓也因资金流入股市而增加，在印度大选结果下周出炉之前，投资者持谨慎态度。

在前次调查中，受人民币持续疲弱影响，新兴亚洲货币人气恶化。

泰铢空仓小幅增加，因泰国政局动荡加剧。

泰国一法庭周三裁定总理英拉违反宪法，并称她不能再担任看守政府总理。此决定料使泰国激烈对立的紧张情势升高。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

5月 8日 0.31 -1.50 -0.74 -0.40 -0.60 -0.90 -0.65

-0.46 0.17

4月24日 0.73 -0.88 0.08 -0.33 -0.02 -0.32 -0.17 0.07 0.13

4月10日 0.69 -1.12 -0.68 -1.00 -0.34 -1.14 -0.64 0.07 0.10

3月27日 0.80 0.27 0.07 -0.72 0.55 -1.06 -0.22 0.13 0.35

3月13日 0.41 -0.01 0.23 -1.28 0.35 -1.22 -0.43

-0.18 0.07

2月27日 0.00 -0.09 -0.07 -0.87 0.52 -0.40 -0.31 0.14 0.59

2月13日 -0.90 -0.66 -0.38 0.02 0.48 -0.20 0.28 0.16 0.35

1月30日 -1.15 -0.01 0.14 0.85 0.46 0.22 0.48 0.53 0.93

1月16日 -1.58 -0.57 0.51 0.88 0.36 -0.46 0.53 0.66 0.90

1月 3日 -1.73 -1.09 0.47 1.34 -0.03 -0.37 0.53 0.48 1.38 (完)

(编译 洪曦/王翔琼/杜明霞；审校 张涛/田建华/张若琪/于春红)

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