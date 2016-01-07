调查：人民币空仓升至近六年高点 韩元及台币空仓均创8月底来高位

图为人民币、韩元、日元和美元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透新加坡1月7日 - 周四公布的路透调查显示，人民币空仓创下近六年最高，打击了对其他多数亚币的信心，因中国央行允许人民币贬值速度加快。

根据对19位基金经理、外汇交易员和分析师的调查，市场对人民币的悲观情绪为2010年4月以来最重。本次调查在周二至周四期间进行。

周四在岸人民币汇率跌至近五年低点，此前中国人民银行意外将人民币中间价调低至2011年3月以来最低。

中国央行近几日连续大幅下调人民币中间价，令金融市场颇为费解，怀疑中国是否已改变外汇政策，并引发全球货币战争的担忧。

今年以来人民币兑美元已下跌1.5%，2015全年累计下挫4.7%。

离岸人民币跌至2010年启动交易以来最低水平，而且大大低于人民币在岸市场汇率。

中国外汇交易中心(CFETS)周四重申，人民币不存在持续贬值的基础。但路透调查显示，有关中国将允许人民币进一步走贬的担忧已明显打压其他新兴亚币的前景。

调查显示，韩元空头仓位可能增至将近五个月最高，朝鲜周三的核试验更是加大了韩元下行压力。

台币空仓增至去年8月末以来高位。台币兑美元周三收在全球金融危机爆发以来最低位，因人民币疲势加快对美元的需求。

坡元空仓触及三个月高位；印尼卢比空仓则增至10月初以来高位，因当地企业浮现美元需求。

马币及印度卢比空仓则升至11月中旬以来高位。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，分别为人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的仓位。(完)