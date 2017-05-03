调查：人民币和印度卢比来年料将走弱 美升息预期支撑美元

路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。

尽管市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三稍晚政策会议上将不会升息；但美联储今年料再升息两次，一次可能最快是在下个月，这令美元得到支撑。

中国人民币兑美元今年迄今只上涨约0.7%，去年则贬值近7%。去年11月时，在特朗普意外当选美国总统后，人民币触及八年低位。

该在过去两周针对60位外汇策略师的最新调查显示，人民币兑美元一年后将贬至7.07元，周三时报约6.89元。

“美元将小幅升值，帮助稳定人民币汇率，也在一定程度上有助于其他新兴市场货币保持汇率稳定，”花旗新兴市场分析师Dirk Willer在报告中写道。

“在美国利率逐步上调的情况下，有可能出现这种情况。我们预期美联储今年还将升息两次。”

另外一项路透调查显示，投资者减持多数亚洲货币的看多仓位，人民币多仓降至一个月低位。

不过最新的调查结果显示，受访者对美元走强的信心较上个月有所减弱，最新调查中对人民币汇率的预估中值略高于4月调查。

外界仍然担心美国总统特朗普的政策，尤其是有关中国对美国贸易的巨大顺差问题，不过特朗普并未给中国贴上汇率操纵的标签，一改其竞选时的承诺。

另外，预计印度卢比兑美元一年后将贬值至66.23卢比，比近期交投水平64.22卢比下跌逾3%。

今年以来，印度卢比兑美元涨幅已超过5%，上月底触及20个月高位63.92卢比。

尽管印度央行的政策立场在今年初从偏于宽松转向了中性，但外界仍预计印度卢比将下跌。而接受另一项路透调查的分析师表示，印度央行下一步可能在年底之前降息。(完)