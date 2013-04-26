调查：人民币多仓升至20个月高位

* 人民币多头仓位升至2011年8月以来最高

* 菲律宾爬披索人气偏空，为去年6月以来首次

* 韩元空头仓位大多结清

路透班加罗尔/新加坡4月25日 - 路透调查显示，过去两周人民币多头仓位升至20个月高位，因预计人民币波动区间将扩大。

周四公布的对14位外汇分析师的调查结果显示，人民币多仓升至2011年8月末以来最高。

人民币兑美元即期周四收盘跟随中间价双双创下历史新高，盘中一度升破6.17元。

强劲的贸易顺差以及热钱流入迹象均带来要求人民币升值的市场压力，尽管近期公布的数据表明中国经济成长逊于预期。

菲律宾披索人气转为偏空，为去年6月初以来首次，因菲律宾央行继续采取措施抑制本币升值。

菲律宾央行周四一如预期维持指标利率在纪录低点3.5%不变，不过为提振经济活动并控制披索强势，将特别存款账户利率下调50个基点。

与此同时，看空韩元的押注大多解除，表明韩元涨势在短暂停歇之后可能重启。

海外基金和出口商需求导致投资者回补空头仓位。

韩元兑美元今年迄今跌3.7%，为表现最差的新兴亚洲货币，因朝鲜半岛政治局势紧张令人担忧，且日圆大幅贬值威胁韩国出口竞争力。

路透调查还显示，市场人士恢复对印度卢比的看多押注，为逾一个月来首次，坡元人气则转为看空，也为逾一个月来首次。

投资者看涨泰铢的程度依然很高，泰铢多仓自去年7月中旬以来一直得以维持。

路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。

调查估值介于负3到正3，旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况。

正3表示市场高度做多美元。数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位。

调查结果如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

4月25日 -1.71 0.09 0.09 0.44 0.38 -0.20 -0.34 0.20 -1.09

4月11日 -1.30 0.79 -0.31 0.42 0.60 0.24 -0.49 -0.12 -1.12

3月28日 -0.92 0.61 -0.27 0.43 0.61 0.25 0.23 -0.43 -1.25

3月14日 -0.80 0.73 0.56 0.71 0.19 -0.09 0.31 -1.11 -0.96

2月28日 -0.72 -0.34 -0.02 0.53 0.25 -0.23 0.02 -0.90 -0.73

2月14日 -0.63 -0.03 0.16 0.42 0.50 0.13 0.00 -0.98 -0.67

1月31日 -0.60 0.10 0.29 0.84 0.41 -0.54 0.10 -0.91 -0.81

(完)

(编译 李爽; 审校 白云)

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