调查：人民币及印度卢比未来一年料下滑 因美联储升息风险加剧

路透班加罗尔9月1日 - 一项路透调查显示，未来一年人民币及印度卢比的贬值幅度可能要超出之前预期，因亚洲经济成长放缓，而且美国近期升息可能性上升给美元带来提振。

路透8月26日至9月1日对60多位外汇策略师的调查发现，预计到明年2月底，人民币兑美元将下滑至6.80，明年这个时候将进一步跌至6.89，较周三收盘价6.68跌逾3%。

这项对未来12个月的调查创下路透调查数年以来最疲弱水平，如果事实果真如此，则将是2008年中期以来人民币创下的最低水准。而2008年中期正处于雷曼兄弟破产导致全球经济衰退前夕。

今年迄今人民币已经下跌近3%，接近六年低位，不过近几个月已企稳，因为中国央行将人民币汇率中间价设置在较高的水平，而且有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)近期升息的预期开始降温。

但美联储主席叶伦及其他政策制定者上周的讲话令升息预期重燃，暗示最早可能本月升息。

这已激发了美元的涨势，并全面损及新兴货币的前景。

周四另一份路透调查显示，过去两周人民币、马币、坡元的押注转为看空，人民币人气为7月底以来最为看空。

花旗新兴市场研究主管Guillermo Mondino在报告中称：“随着经济转弱和美联储可能收紧政策，中国当局可能会设法推高美元/人民币。”

“美元/人民币的持续大幅攀升可能会利空亚币，至少会造成一些货币走势偏弱。”

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，8月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.4，上月和路透调查预估中值均为49.9。该指数创下2014年10月以来最高水准，当时为50.8。

虽然乐观数据可能强化中国央行短期内不会再降息的观点，然而中国许多产业产能过剩水准偏高，若房市走弱，加上出口疲软，将使放宽政策的可能性继续存在。

短期而言，很大程度上要看周五美国就业报告的状况，路透调查分析师预期8月新增非农就业岗位数量为18万个。

数据表现强劲可能强化美国最快本月升息的臆测，并推动美元走高，而若数据疲软，则可能造成相反的结果，特别是因为美联储11月会议过后几天美国就将举行总统大选。

**印度卢比料较早触底**

印度卢比预料表现将略优于人民币，但分析师预期卢比将在六个月内走低，到明年8月仅小幅回升。

印度央行2013年面临新兴市场汇市危机时，发行总值约260亿美元的债券以提升外汇储备，这些债券预定本月起陆续到期，这可能会带动美元外流。

路透调查显示，印度卢比兑美元一个月后料报在67.50，2月底料在68.50，一年后在68.17，这意味着料将下跌约2%。

调查还额外询问分析师认为印度卢比应该处于多低价位，几位回答该问题的分析师认为，应该在69.00左右。

“从基本面来说，考虑到印度的通胀率较贸易伙伴国高，且出口下降的局面已持续18-19个月以上，印度卢比有内在的贬值倾向，”Larsen & Toubro驻孟买的经济学家Rupa Rege Nitsure说。

“即便印度央行会通过干预试图抑制汇率的过度波动，但也不会阻拦印度卢比的有序贬值。”

周三公布的数据显示，受投资和消费下滑影响，印度4-6月经济增幅触及15个月低点。

同时，消费者物价指数(CPI)升幅较央行设定的在2017年3月达到的5%的目标高出一个百分点，这使即将上任的印度央行总裁帕特尔(Urjit Patel)几乎没有放松政策的空间。市场认为帕特尔将基本延续拉詹的政策。(完)