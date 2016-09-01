调查：人民币及印度卢比未来一年料下滑 因美联储升息风险加剧

焦点：特朗普时代即将开启 各路精英汇聚达沃斯力争找到应对之法
路透瑞士达沃斯1月15日 - 目前全球经济形势比以往数年都要好。股市上涨、油价回升、且中国经济急剧放缓的风险也有所缓解。就在一年之前，中国经济放缓还是全球主要的担忧因素之一。
路透班加罗尔9月1日 - 一项路透调查显示，未来一年人民币及印度卢比的贬值幅度可能要超出之前预期，因亚洲经济成长放缓，而且美国近期升息可能性上升给美元带来提振。
路透8月26日至9月1日对60多位外汇策略师的调查发现，预计到明年2月底，人民币兑美元将下滑至6.80，明年这个时候将进一步跌至6.89，较周三收盘价6.68跌逾3%。
这项对未来12个月的调查创下路透调查数年以来最疲弱水平，如果事实果真如此，则将是2008年中期以来人民币创下的最低水准。而2008年中期正处于雷曼兄弟破产导致全球经济衰退前夕。
今年迄今人民币已经下跌近3%，接近六年低位，不过近几个月已企稳，因为中国央行将人民币汇率中间价设置在较高的水平，而且有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)近期升息的预期开始降温。
但美联储主席叶伦及其他政策制定者上周的讲话令升息预期重燃，暗示最早可能本月升息。
这已激发了美元的涨势，并全面损及新兴货币的前景。
周四另一份路透调查显示，过去两周人民币、马币、坡元的押注转为看空，人民币人气为7月底以来最为看空。
花旗新兴市场研究主管Guillermo Mondino在报告中称：“随着经济转弱和美联储可能收紧政策，中国当局可能会设法推高美元/人民币。”
“美元/人民币的持续大幅攀升可能会利空亚币，至少会造成一些货币走势偏弱。”
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，8月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.4，上月和路透调查预估中值均为49.9。该指数创下2014年10月以来最高水准，当时为50.8。
虽然乐观数据可能强化中国央行短期内不会再降息的观点，然而中国许多产业产能过剩水准偏高，若房市走弱，加上出口疲软，将使放宽政策的可能性继续存在。
短期而言，很大程度上要看周五美国就业报告的状况，路透调查分析师预期8月新增非农就业岗位数量为18万个。
数据表现强劲可能强化美国最快本月升息的臆测，并推动美元走高，而若数据疲软，则可能造成相反的结果，特别是因为美联储11月会议过后几天美国就将举行总统大选。
**印度卢比料较早触底**
印度卢比预料表现将略优于人民币，但分析师预期卢比将在六个月内走低，到明年8月仅小幅回升。
印度央行2013年面临新兴市场汇市危机时，发行总值约260亿美元的债券以提升外汇储备，这些债券预定本月起陆续到期，这可能会带动美元外流。
路透调查显示，印度卢比兑美元一个月后料报在67.50，2月底料在68.50，一年后在68.17，这意味着料将下跌约2%。
调查还额外询问分析师认为印度卢比应该处于多低价位，几位回答该问题的分析师认为，应该在69.00左右。
“从基本面来说，考虑到印度的通胀率较贸易伙伴国高，且出口下降的局面已持续18-19个月以上，印度卢比有内在的贬值倾向，”Larsen & Toubro驻孟买的经济学家Rupa Rege Nitsure说。
“即便印度央行会通过干预试图抑制汇率的过度波动，但也不会阻拦印度卢比的有序贬值。”
周三公布的数据显示，受投资和消费下滑影响，印度4-6月经济增幅触及15个月低点。
同时，消费者物价指数(CPI)升幅较央行设定的在2017年3月达到的5%的目标高出一个百分点，这使即将上任的印度央行总裁帕特尔(Urjit Patel)几乎没有放松政策的空间。市场认为帕特尔将基本延续拉詹的政策。(完)
(编译 刘秀红/孙茉莉/张明钧/汪红英；审校 高琦艾茂林/蔡美珍/郑茵)
路透瑞士达沃斯1月15日 - 目前全球经济形势比以往数年都要好。股市上涨、油价回升、且中国经济急剧放缓的风险也有所缓解。就在一年之前，中国经济放缓还是全球主要的担忧因素之一。
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透雅加达1月13日 - 印尼冶炼行业的一家大型中国投资方周五表示正在考虑采取法律行动，同时将搁置在印尼的扩张计划，因该国政府突然松绑镍矿和铝土矿出口禁令。