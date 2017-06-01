调查：人民币与印度卢比预计在未来一年小幅走软

路透班加罗尔6月1日 - 路透调查结果显示，如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)如预期那样进一步升息，则中国人民币与印度卢比兑美元将会缩减年内涨幅，在未来12个月内小幅走软。

人民币兑美元即期周三暴力拉升收创六个半月新高，周四早盘进一步升破6.79元关口。

人民币年内迄今累计上涨了近2%，其中半数涨幅都是过去一个月创下的。

今年第一季中国经济增长6.9%，快于预期。但增长主要依靠财政刺激措施，当季社会融资规模增量为6.93万亿元(1,370亿美元)。

让人担忧的另一个原因是，穆迪近30年来首次调降中国债信评级，认为中国经济体系整体债务将继续上升。

根据路透本周对逾50名外汇分析师的调查，人民币兑美元12个月后料走贬至7.05，尽管中国将调整人民币中间价报价模型让市场有些困惑。

中国外汇市场自律机制汇率工作组周五称，近日考虑在人民币对美元汇率中间价报价模型中引入逆周期因子，模型参数由各报价行根据对宏观经济和外汇市场形势的判断自行设定。

最新调查的预估与上个月的调查结果类似，都基于美联储今年再升息两次的预期。

虽然外界广泛预期美联储将在6月升息，这对美元构成普遍支撑，但美元最近几周遭受打压，因市场对美国政府提振经济增长计划的期望消退。

“对新兴汇市来说，这股自上而下的推动力量，表明近期会有略为走强的表现，而未来12个月则将会贬值，”花旗新兴市场策略主管Dirk Willer表示。

“这表明美元只会小幅走升，对人民币、乃至其他新兴货币的稳定做出贡献。这是假设在美国利率小幅上调的情况下才会发生的。”

**印度卢比料贬值逾2%**

印度卢比兑美元未来一年料贬至66.00，较周三交投水准贬值逾2%。今年迄今卢比已有逾5%的涨幅。

周三公布的官方数据显示，印度2017年前三个月的经济增长率意外放缓至逾两年最低，使得该国不再是全球成长最快的主要经济体。

根据本周公布的路透调查，印度央行在6月7日举行会议时料将按兵不动，但政策立场的强硬程度会有所减轻。(完)