调查：人民币空头头寸增至五个月高位 其他亚洲货币变化不一

2011年1月17日，在上海拍摄的百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Carlos Barria

路透新加坡7月7日 - 路透调查结果显示，最近两周押注人民币继续走贬的头寸触及五个月最高，投资者预期中国央行将容忍人民币进一步贬值以支撑本国经济。

据周一至周四访问的22名基金经理、分析师和汇市交易员，多数其他新兴亚洲货币的头寸情况变化不一，英国公投退欧造成的担忧，被全球货币政策可能进一步宽松的憧憬抵消。

调查估计，人民币的空头仓位在过去两周增加一倍多，达到2月初以来最高。

自英国退欧令全球市场陷入动荡之后，人民币兑美元累计下跌约1.6%，触及五年半低点。这一跌幅要比韩元、台币等一些其它地区货币还要大。

政策消息人士近期对路透表示，中国央行可接受人民币兑美元在2016年最低贬至6.8以支撑出口。这一水平意味着全年人民币的贬值幅度为4.5%，追平去年的纪录跌幅水平。

周三下午人民币兑美元报在6.68左右。

相比之下，对其它亚洲新兴货币的观点有所改善，尽管英国在6月23日公投决定退出欧盟。

英国退欧的惊人决定令人愈发预期，全球各央行、特别是发达国家的货币政策当局将提供进一步刺激措施以抵消其影响。对于美国短期内加息的预期几乎全部消退。

西方进一步放松政策，或将推动寻求高收益的全球投资者转战亚洲新兴市场。

印尼卢比是一大受益者，印尼卢比多头头寸达到2014年4月以来最高，因其所带来的回报在该地区属前列。

此外印尼启动的税项减免措施也是一大助力，预计此举可改善政府的预算缺口。

泰铢多头头寸也有所增加，至4月中以来最高水平，因海外投资者争相买入当地股票和债券

。

马币空仓小跌，因有债券资金流入。

坡元的多仓在亚币之中为第二大，仅次于印尼卢比。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

7月 2日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10

6月23日 0.51 -0.12 -0.47 -0.44 -0.03 0.32 0.11 -0.02 -0.04

6月 9日 0.49 0.14 -0.03 -0.20 0.08 -0.05 0.30 -0.16 0.12

5月26日 0.96 1.22 0.74 0.75 0.79 0.48 1.08 0.35 0.91

5月12日 0.52 0.75 0.57 -0.08 0.51 -0.22 0.46 0.28 0.24

4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03

4月14日 -0.20 -0.72 -0.57 -0.42 -0.23 -0.38 -0.75 -0.40 -0.16

3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12

3月17日 0.21 -0.08 -0.01 -0.59 0.06 0.08 -0.26 -0.47 -0.16

3月 3日 0.37 0.90 0.46 -0.51 0.36 0.38 0.05 0.09 0.45

2月18日 0.82 1.24 0.43 -0.24 0.59 0.73 0.25 0.38 0.11

(完)