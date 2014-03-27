调查：人民币空头仓位增至四年高位

中国海关、税务、外汇将加强信息共享，防范打击违法违规--外管局
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
* 人民币看空押注创2010年4月以来最高
* 韩元人气为6月末以来最差
* 台币空头仓位创2013年4月以来最高
路透新加坡3月27日 -路透调查周四显示，随着中国央行允许人民币走软以打击投机者，人民币空头仓位创近四年高位，打压了多数新兴亚币的人气。
人民币空仓过去两周近翻番，至2010年4月以来最高，这个时间是路透开始将人民币纳入新兴亚币调查。
韩元人气转为偏空，为去年6月底以来最差。
台币空仓升至去年4月初以来最高。
印度卢比及马币的多仓缩减，菲律宾披索人气转为偏空。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
3月27日 0.80 0.27 0.07 -0.72 0.55 -1.06 -0.22 0.13 0.35
3月13日 0.41 -0.01 0.23 -1.28 0.35 -1.22 -0.43 -0.18 0.07
2月27日 0.00 -0.09 -0.07 -0.87 0.52 -0.40 -0.31 0.14 0.59
2月13日 -0.90 -0.66 -0.38 0.02 0.48 -0.20 0.28 0.16 0.35
1月30日 -1.15 -0.01 0.14 0.85 0.46 0.22 0.48 0.53 0.93
1月16日 -1.58 -0.57 0.51 0.88 0.36 -0.46 0.53 0.66 0.90
1月 3日 -1.73 -1.09 0.47 1.34 -0.03 -0.37 0.53 0.48 1.38
12月 5日 -1.23 -0.87 -0.03 1.58 -0.23 -0.39 0.35 0.31 1.28
11月21日 -1.51 -1.12 -0.44 1.05 -0.57 0.23 0.04 0.06 0.72
11月 7日 -1.38 -1.15 -0.53 0.64 -0.57 -0.13 -0.26
-0.53 0.30(完)
(编译 石冠兰/蔡美珍/张若琪 审校 李婷仪/艾茂林/于春红)
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