数据观测：8月中国实体经济有望好转 投资增速下滑势头趋缓

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
调查结果: (同比,%)
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
居民消费价格指数(CPI) 1.7 1.8 1.5~2.0 2.0 50
工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.9 -1.7 -1.6~-0.2 -5.9 42
工业增加值 6.1 6 5.9~6.4 6.1 36
固定资产投资(不含农户)(1-8月) 8.0 8.1 7.6~9.3 10.9 28
社会消费品零售总额 10.3 10.2 9.8~10.5 10.8 33
注：固定资产投资前值为1-7月数据。
路透综合多家机构预测中值结果显示，中国8月实体经济出现好转，工业增加值同比增速小幅回升，投资同比增速微降；CPI运行平稳，PPI降幅则进一步收窄，消费增势稳健。
华创证券预计，地产投资和基建投资单月增速都将有所回升，制造业投资单月增速在2%左右的低位徘徊，带动固定资产累计增速8%左右，与前值基本持平，下滑势头略缓。
“其中8月楼市销售继续回升，同比涨幅较7月扩大，房企拿地积极，预计新开工和到位资金将继续改善，上月不及预期的房地产投资增速预计也将小幅回升。”华创称。
交通银行金融研究中心称，工业用电量增势明显，轻工业、重工业、制造业用电量同比增速都在上升，去产能制约工业产量的增长，工业增加值预计同比增长6.1%。
随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点，其背离走势令担忧仍存。
通胀方面，机构普遍指出，8月CPI涨幅将持平或略有下行，PPI跌幅持续收窄。交行称，蔬菜价格环比上升，但同比价格涨幅收窄，猪肉价格有所回落，非食品价格微升，预计CPI同比上涨1.7%，涨幅为年内最低水平。
瑞银集团在预测报告中指出，8月国内原材料平均价格继续环比回升、但涨幅放缓，统计局PMI中购进价格指数也继续反弹。再加上去年基数较低，估计8月PPI同比跌幅进一步收窄至0.9%左右，该降幅为两年来最低。
对决策层未来政策取向，中金认为，经济运行较为平稳，加之再通胀持续，可能会抑制货币政策进一步宽松的空间，尤其是近期金融市场去杠杆的方向也要求较为审慎的货币条件配合。
而瑞银称，全国性的针对房地产市场的信贷紧缩不会出现。随着经济下行压力加剧，决策层可能会进一步加码稳增长政策来实现其GDP增速目标。
国家发改委主任徐绍史日前表示，中国经济稳定运行的基础还不牢固，下行压力依然较大；投资、外贸等预期指标完成难度很大，需要付出艰苦努力；下半年，稳定宏观经济政策取向注重相机灵活调控，加力增效实施积极的财政政策，灵活适度实施稳健的货币政策。（完）
(发稿 李子木；审校 宿泱韫/张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。