数据观测：8月中国进出口降幅料收窄但整体仍低迷 贸易顺差续升

--调查结果:

指标 8月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -4.0 -9.0 ~ 1.0 -4.4 -5.5 45

进口(%) -4.9 -14.0 ~ -0.9 -12.5 -13.8 44

贸易顺差(亿美元) 580 470 ~ 688.2 523.1 602.4 44

外汇储备（万亿美元） 3.19 3.17~3.21 3.20 3.56 23

--数据要点：

路透综合逾40家机构预测中值结果显示，中国8月进出口同比降幅料双双收窄，其中出口同比降4%，进口降幅则有望明显缩窄至4.9%，贸易顺差则有望续升至580亿美元。

莫尼塔宏观团队报告指出，美日欧等中国主要出口伙伴国8月PMI均稳中有增，尤其是美国经济数据表现良好，另外英国退欧公投对国际贸易影响有限，同时波罗的海乾散货指数（BDI）保持上涨，料8月外需较7月会有好转，预计8月出口同比跌幅收窄至4.0%。

进口方面，由于8月大宗商品价格有所回暖，同时中国房地产投资和基建投资均现一定的企稳反弹走势，会缓和进口需求的压力；另外去年同期较低基数也会对8月进口带来提振，料8月进口同比跌幅收窄至6.0%。

“世界经济和中国内需情况并未实质性好转，决定了进出口形势依然难以改善。不过受去年同期基数较低的影响，8月份进口增速或有所回升。”申万宏源宏观团队称。

中金公司固收团队报告指出，近期外贸出口先导指数有所回升，出口经理人调查指数也同步改善，这可能与前期人民币有效汇率贬值有关。人民币有效汇率贬值可能对外需有所刺激，但最终出口还是取决于经济基本面，全球经济偏弱背景下出口改善空间相对不大。

中国7月进出口延续双降之势，均逊于市场预期，内外需偏弱以及大宗商品价格下跌是 主因，鉴于全球经济增长仍乏力且贸易保护加剧，外贸仍面临严峻形势。以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5% ，路透调查预估中值分别为下降3%和下降7%。

中国商务部日前表示，多次调研情况显示，外贸企业融资难贵问题没有根本缓解，不合理收费仍然存在，贸易便利化水平仍需提高。下一步将进一步清理整顿收费，引导金融机构加大对有订单、有效益企业的信贷支持，并加快出口退税进度。[nL3S1B01CX]

外汇储备方面，路透综合23家机构预测中值结果显示，8月中国外储料减少100亿美元左右至3.19万亿美元。瑞银中国和中金宏观团队均认为，在外汇管制措施和国内外汇市场情绪稳定的背景下，8月整体的资本外流规模应相对有限。

“估值损失可能拖累外汇储备下跌了100亿美元以上（主要是美国和日本等发达国家国债价格下跌）。总的估计8月外汇储备规模小幅缩水50-100亿美元。”瑞银报告称。(完)