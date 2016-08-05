数据观测：7月中国经济基本持稳但增长动力仍不足 本轮小周期顶点或已过

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.9 1.6~2.5 1.6 40

工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.0 -2.6 -2.4~-1.6 -5.4 38

工业增加值 6.1 6.2 6.0-6.7 6.0 39

固定资产投资(不含农户)(1-7月) 8.8 9.0 8.0~9.3 11.2 33

社会消费品零售总额 10.5 10.6 9.9~11.2 10.5 38

注：固定资产投资前值为1-6月数据。

路透综合近40家机构预测中值结果显示，中国7月实体经济基本维稳，但增长动力仍显不足，工业增加值、投资同比增速小幅回落，CPI运行平稳，PPI降幅收窄，消费增势稳健。

“当前可能已过本轮经济小周期的顶点，预计三季度GDP同比增速可能放缓至6.6%、四季度进一步降至6.5%。”瑞银集团在预测报告中指出，基建投资应会继续强劲增长，但恐怕难以抵消民间和制造业投资的下滑以及房地产活动回归常态的拖累。

瑞银认为，上周的政治局会议对下半年的政策定调没有出现明显变动，预计未来公共支出和投资都应保持强劲增长，整体信贷增速也应比较稳健，央行可能继续保持相机抉择的汇率政策，而且下半年国企合并、去产能等领域的结构性改革步伐可能会有所加快。

“如果下半年经济下行压力加剧、特别是临近四季度，决策层应会继续加码支持政策稳增长，”瑞银称。

中金发布报告指出，预计7月发电量增速加快，但发电量增长主要受今夏南方高温天气带动空调用电量增加的影响，工业增加值增速未必加快，另由于7月工作日同比减少两天，会拖累当月工业增加值同比增速，预计7月工业增加值同比增长6.1%，比6月小幅放缓。

而今年以来全国固定资产投资增速放缓受辽宁省拖累较大，下半年随着基数下行，辽宁省固定资产投资跌幅将收窄，有助于全国固定资产投资增速企稳；预计1-7月固定资产投资累计同比增长9%，与1~6月持平。

中国本周一公布的两项制造业PMI指标在7月出现背离，官方PMI微降至荣枯线下方，财新指数则劲升两个点至17个月高位。分析师认为，鉴于7月多地遭受洪涝灾害，不宜将官方PMI的收缩解读成制造业走弱的信号，结合发电耗煤等高频数据看，经济短期基本持稳。

通胀方面，机构普遍指出，7月CPI涨幅将持平或略有下行，PPI跌幅则继续收窄。交通银行金融研究中心称，天气原因导致蔬菜价格反弹回升，猪肉价格有所下降，非食品价格环比涨幅收窄，同比涨势平稳，综合看来预计CPI同比上涨1.9%。

交行并称，7月主要生产资料市场价格整体上升，黑色金属、有色金属价格涨势明显，石油天然气、非金属建材、农业生产资料价格下降，预计PPI同比下降2%。

尽管中国经济年内至今运行平稳，但最高决策层最新表示，下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。（完）