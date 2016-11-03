数据观测：10月进出口同比降幅料均收窄 贸易顺差止跌回升

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
--调查结果:
指标 10月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) -6.0 -9.4 ~ 3.0 -10 -6.9 31
进口(%) -1.0 -6.6 ~ 7.0 -1.9 -18.8 31
贸易顺差(亿美元) 517 366 ~ 580 419.9 616.4 31
外汇储备（万亿美元） 3.14 3.05 ~ 3.17 3.17 3.53 19
--数据要点：
路透综合31家机构预测中值结果显示，中国10月进、出口同比降幅料均收窄，其中出口降幅有望大幅缩窄至6%，进口料下降1%，贸易顺差则有望止跌回升至517亿美元。
瑞银中国经济评论指出，9月欧美企业信心（美国ISM指数和德国IFO企业信心指数）明显反弹、且10月可能继续好转；但10月中国官方和财新PMI中新出口订单指数都小幅回落，表明外需仍然乏力。预计以美元计价的出口同比跌幅在低基数的推动下收窄。
而在进口方面，招商证券宏观团队预测，10月进口仍受到低基数的支撑，不过这一因素未来将消退。此外高频数据显示工业生产仍然稳定、略有下滑，且大宗商品价格延续上月
的偏低水平将压制进口规模，因此预计10月进口规模略低于上月。
受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。尽管分季度来看外贸底部企稳迹象初步显现，四季度随着海外消费季到来，出口有可能略微转好；但支持外贸反弹的基础尚不牢固，面临的困难也并非短期，稳经济还是要靠投资、要想办法扩大刺激内需。
“国内外形势均没有明显改善，但基数效应将对进出口增速产生影响；同时，人民币持续贬值也利好出口。”申万宏源宏观团队称。
中国商务部周三发布报告称，当前中国外贸发展面临的形势依然复杂严峻，再加上去年同期基数偏高，预计四季度进出口下行压力依然较大；出口受圣诞、元旦等假期集中出货带动，有望继续保持回稳向好，进口增速总体预计仍将在低位运行。
外汇储备方面，路透综合19家机构预测中值结果显示，10月中国外储料减少300亿美元左右至3.14万亿美元。瑞银中国认为，外储下降主要由于10月主要货币对美元明显贬值带来的外储估值变动，且境内外汇流出可能加剧。
“10月外汇流出压力可能有所加剧。鉴于主要货币对美元明显贬值、且欧美发达国家政府债券价格显着下跌，我们估计估值效应可能对外汇储备造成约450亿美元的负面拖累。再进一步考虑其他因素，我们估算10月外汇储备可能下跌500亿美元至3.11万亿美元。”瑞银报告称。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。