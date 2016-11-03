数据观测：10月进出口同比降幅料均收窄 贸易顺差止跌回升

--调查结果:

指标 10月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -6.0 -9.4 ~ 3.0 -10 -6.9 31

进口(%) -1.0 -6.6 ~ 7.0 -1.9 -18.8 31

贸易顺差(亿美元) 517 366 ~ 580 419.9 616.4 31

外汇储备（万亿美元） 3.14 3.05 ~ 3.17 3.17 3.53 19

--数据要点：

路透综合31家机构预测中值结果显示，中国10月进、出口同比降幅料均收窄，其中出口降幅有望大幅缩窄至6%，进口料下降1%，贸易顺差则有望止跌回升至517亿美元。

瑞银中国经济评论指出，9月欧美企业信心（美国ISM指数和德国IFO企业信心指数）明显反弹、且10月可能继续好转；但10月中国官方和财新PMI中新出口订单指数都小幅回落，表明外需仍然乏力。预计以美元计价的出口同比跌幅在低基数的推动下收窄。

而在进口方面，招商证券宏观团队预测，10月进口仍受到低基数的支撑，不过这一因素未来将消退。此外高频数据显示工业生产仍然稳定、略有下滑，且大宗商品价格延续上月

的偏低水平将压制进口规模，因此预计10月进口规模略低于上月。

受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。尽管分季度来看外贸底部企稳迹象初步显现，四季度随着海外消费季到来，出口有可能略微转好；但支持外贸反弹的基础尚不牢固，面临的困难也并非短期，稳经济还是要靠投资、要想办法扩大刺激内需。

“国内外形势均没有明显改善，但基数效应将对进出口增速产生影响；同时，人民币持续贬值也利好出口。”申万宏源宏观团队称。

中国商务部周三发布报告称，当前中国外贸发展面临的形势依然复杂严峻，再加上去年同期基数偏高，预计四季度进出口下行压力依然较大；出口受圣诞、元旦等假期集中出货带动，有望继续保持回稳向好，进口增速总体预计仍将在低位运行。

外汇储备方面，路透综合19家机构预测中值结果显示，10月中国外储料减少300亿美元左右至3.14万亿美元。瑞银中国认为，外储下降主要由于10月主要货币对美元明显贬值带来的外储估值变动，且境内外汇流出可能加剧。

“10月外汇流出压力可能有所加剧。鉴于主要货币对美元明显贬值、且欧美发达国家政府债券价格显着下跌，我们估计估值效应可能对外汇储备造成约450亿美元的负面拖累。再进一步考虑其他因素，我们估算10月外汇储备可能下跌500亿美元至3.11万亿美元。”瑞银报告称。（完）