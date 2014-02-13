路透调查：分析师普遍预计英国央行将从明年开始加息

路透伦敦2月12日 - 英国央行认为三年内指标利率将升到2%左右的看法，与周三参与路透调查的多数分析师观点大致相符。

但38位分析师中有32人不认同英国央行所称的今年企业投资将按两位数成长。从金融危机开始前迄今，企业投资还没有实现过两位数级别的增长。

该调查进行前，英国央行暗示可能明年就开始上调利率，并将追踪更广泛的经济数据，以判断闲置产能的情况，作为利率决策的依据。

多数参与周三调查的分析师都同意，英国央行要到明年才会首次上调目前处于纪录低位0.5%的指标利率。大部分人认为时间将会在2015年第二或第三季度，幅度为25个基点。

英国央行总裁卡尼强调称，任何升息举措都将是循序渐进的。调查中值显示，利率在明年年底将来到1%，随后逐步上升，到2016年底升至2%。

“他们说会逐步升息是真心话。这是唯一明智的升息方式，如果他们在升息方面采取更突然的措施，那么将严重扰乱经济，”MonumentSecurities的Stephen Lewis表示。

英国央行在季度通胀报告中，上调未来三年的经济成长预期。去年英国经济意外强劲反弹。

尽管经济增长升温，但33位分析师中有26位与央行看法一致，认为经济中有足够的闲置产能，足以维持利率不变，同时不会令通胀急剧上涨。

英国央行称，“当利率开始上升时，适当做法是循序渐进，在未来两到三年消除闲置产能并将通胀率控制在目标附近。”

12月英国通胀率降至央行设定的2%目标水平，为逾四年以来首次。

英国央行去年8月称，只有在失业率跌至7%时才会考虑升息，而且预计到达这一门槛需要三年以上时间。但是周二路透调查中值显示，失业率可能已经到达这一水平。

根据英国央行修改后的前瞻性指引，该央行将关注衡量英国经济闲置产能的18项不同指标，包括企业投资和工时。

一些路透调查的长期受访者无法参与本次调查，因其正在出席英国央行关于新指引的简报会。(完)