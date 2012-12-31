中国74个城市将按空气质量新标准监测

明年1月1日起，中国74个城市将按空气质量新标准开展监测，并实时发布PM2.5等六项监测数据和空气质量指数（AQI）指数等信息。中国多个城市污染严重且经常出现雾霾天气，引发民众的强烈抱怨。图为2011年10月29日，雾霾中的北京。路透