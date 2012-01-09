去年香港空气污染最严重--报导

路透香港1月9日电---《南华早报》周一报导称，去年是香港空气污染最严重的一年。这可能促使企业高管出於健康考虑改变业务地点，进一步破坏香港作为亚洲金融中心的形象。

汽车尾气排放是导致香港空气质量恶化的主要原因，这连同珠江三角洲地区的工业污染已经迫使许多金融企业转移到新加坡。

报导援引香港环保署的话称，中环、铜锣湾和旺角商业区三个路边监测站记录的空气污染指数显示，读数超过100的时数占整体的20%以上，这是2005年水平的10倍，当年读数为极高的时数仅占整体监测时数的2%。

香港路边监测站全年性监测空气中的主要污染物，监测结果每小时发布一次。读数若高於100，意味着至少有一种污染物与空气质量目标不符。

报导称，环保人士再次呼吁立即引入新的空气质量目标，并批评政府在此事上故意拖延，以便为大型基建项目让路。

香港环保署将数据偏高归因于天气恶劣、背景污染恶化及车辆老化等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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