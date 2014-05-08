WHO调查显示印度城市空气最脏

路透日内瓦5月7日 -世界卫生组织（WHO）对世界主要城市空气污染情况的调查研究发现，新德里空气最脏，而北京的数据则和北京的天空一样模糊不明。

对1,600个城市的研究发现，空气污染情况较2011年时恶化，尤其是较贫困的国家，这令城市居民患癌症、中风和心脏病的风险上升。

WHO上月称，2012年有约700万人的死亡与空气污染有关，空气污染成为全球头号环境健康风险。

空气最脏的20个城市中，有13个是印度城市，排名前四的是新德里、巴特那（Patna）、瓜廖尔（Gwalior）和赖布尔（Raipur）。新德里的PM 2.5指数年均水平为153。

北京雾霾问题突出，一些来自英语国家的北京居民把北京戏称为“灰京”（Greyjing），但此项研究采纳的北京PM2.5数值仅为56，排名第77。

WHO专家称，中国此项数据是2010年数据，是他们所能从中国方面获得的最近年份数据。但北京2012年1月才开始发布每小时更新的PM2.5数据。

据绿色和平组织称，在北京开始发布此项数据一年后，北京空气质量达到“记录最糟水平”，PM2.5最高曾达到900。

北京政府上月称，2013年北京PM2.5全年平均浓度为每立方米89.5微克，较国家标准高出156%。

此项研究覆盖的城市中，有32个城市的PM2.5数值低于5，其中四分之三的城市在加拿大，包括温哥华；冰岛的哈夫纳夫约杜尔（Hafnarfjordur）亦在其中；还有七个是美国城市。

WHO专家称，此项调查的目的并非为了对空气最脏的城市指名道姓、令其丢脸，其中覆盖的城市都是自愿提供的信息。

WHO公共卫生和环境官员内拉（Maria Neira）称，此项调查目的是对城市提出“挑战”，认为这将有助于各城市在空气污染问题上持更开放的态度。

她不认同关于中国在空气质量问题上可能欺瞒的说法，称中国在采集空气污染数据方面更有经验了，并且出台了新举措治理大城市空气污染问题。

她说：“我们在积极与中国讨论空气污染问题。（WHO）总干事（陈冯富珍）最近去了中国，她宣称中国是空气污染问题严重的国家之一。我们会就此继续讨论，确保有相关举措减轻空气污染。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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