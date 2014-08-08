发改委：新疆2013年未完成节能目标 京冀沪超额完成

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京8月8日 - 中国国家发改委周五正式公布2013年度各地区节能目标责任评价考核结果，新疆因新上项目多、新增能耗大等原因为未完成等级，北京、河北、上海三个省（市）考核结果为超额完成等级。
发改委网站新闻稿称，各地区节能考核结果将作为地方党政领导班子和领导干部综合评价考核的重要依据，纳入国务院对地方政府绩效管理的重要内容。
对考核等级为未完成的地区，按规定进行问责，相关负责人在考核结果公布后的一年内不得评选优秀和提拔重用，暂停该地区高耗能项目的能评审查；对考核等级为基本完成以及能源消费量超出控制目标的地区，严格节能评估审查，新上高耗能项目实行有条件审批。
考核结果还显示，2013年天津、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃等22个省（区、市）考核结果为完成等级。
安徽、海南、重庆、青海、宁夏等５个省（区、市）为基本完成等级。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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