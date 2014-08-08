发改委：新疆2013年未完成节能目标 京冀沪超额完成

发改委网站新闻稿称，各地区节能考核结果将作为地方党政领导班子和领导干部综合评价考核的重要依据，纳入国务院对地方政府绩效管理的重要内容。

对考核等级为未完成的地区，按规定进行问责，相关负责人在考核结果公布后的一年内不得评选优秀和提拔重用，暂停该地区高耗能项目的能评审查；对考核等级为基本完成以及能源消费量超出控制目标的地区，严格节能评估审查，新上高耗能项目实行有条件审批。