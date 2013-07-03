保利地产6月实现签约金额123亿元 同比下滑20.7%

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透上海7月3日 - 中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周三公告称，今年6月实现签约金额123.08亿元人民币，同比减少20.67%；同期实现签约面积101.59万平方米，同比下降22.09%。
公告并指出，今年上半年该公司实现签约面积562.03万平方米，同比增长28.37%；实现签约金额636.44亿元，同比增长26.54%。
保利地产同时公布的获得房地产项目显示，该公司通过挂牌方式取得北京市通州区运河核心区一地块，成交总价为4.8亿元，土地用途为多功能用地。公司目前拥有该项目100%权益，未来拟引入合作方共同开发。
保利地产周三收报9.66元，跌0.21元，或2.13%，最近一个月累计下跌20.85%。(完)
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(发稿 边竞；审校 林高丽)
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