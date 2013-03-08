保利地产2月签约金额同比增逾1.3倍

公告并指出，1-2月，该公司实现签约面积176.58万平方米，同比增长251.17%；实现签约金额187.19亿元，同比增长265.04%。

保利地产同时公布的获得房地产项目显示，该公司通过拍卖、挂牌或合作方式取得了青岛、长春、天津等地的多个地块，总价逾27亿元。