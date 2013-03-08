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中国财经 | 2013年 3月 8日 星期五 10:20 BJT

保利地产2月签约金额同比增逾1.3倍

路透上海3月8日 - 中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周五公告称，今年2月销售继续保持大幅增长态势，其中实现签约金额84.38亿元人民币,同比增长133.33%；同期实现签约面积91.18万平方米,同比增长141.31%.

公告并指出，1-2月，该公司实现签约面积176.58万平方米，同比增长251.17%；实现签约金额187.19亿元，同比增长265.04%。

保利地产同时公布的获得房地产项目显示，该公司通过拍卖、挂牌或合作方式取得了青岛、长春、天津等地的多个地块，总价逾27亿元。

保利地产周四收报11.37元，最近一个月累计下跌12.67%.(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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