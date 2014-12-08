保利地产11月签约金额超125亿元 同比增幅近21%

路透上海12月8日 - 多举措提振下中国房地产市场开始出现回暖迹象；大型房地产企业--保利地产(600048.SS)最新公告显示，11月其签约面积和签约金额均实现两位数增长，其中当月签约金额达125.32亿元，同比增长20.87%。

刊登在上海证券交易所的公告并提到，当月的签约面积达103.23万平方米，同比增长37.58%。而1-11月累积实现签约面积934.92万平方米，同比减少2.65%；实现签约金额1,194.12亿元，同比增长7.48%。

保利地产同时还披露了近期获得房地产项目情况，其中包括成都市相关两地块，成交总价5.06亿元，保利拥有其51%权益；佛山市一地块，成交总价6.47亿元；和武汉市两地块，成交总价7.20亿元，保利拥有其50%权益。

在稳楼市就是稳经济的大背景下，中国出台多项措施提振疲弱的房地产市场，其中包括央行和银监会9月末将楼市的信贷政策放宽，由以前“认房又认贷”到全面放宽。另外除了多数二线城市放开限购外，北京、上海则相继调整了享受优惠政策的普通住房标准。

保利地产上周五收报7.72元，过去一个月涨幅达到34%。(完)

浏览具体公告详情，可点击上交所网站 here

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(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)

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