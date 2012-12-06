保利地产前11月签约销售920亿元

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海12月6日电---中国大型房地产企业--保利房地产(集团)股份有限公司(600048.SS)周四公告称,前11个月签约金额920.32亿元人民币,同比增长36.1%.这意味着保利地产有望继万科(000002.SZ)200002.SZ之後,成为国内第二家年销售逾千亿元的房地产公司.
公告显示,11月保利地产实现签约面积72.8万平方米,同比增长72.92%;实现签约金额87.03亿元,同比增长76.66%.
另外,保利地产子公司近期共获得八块土地储备,涉及土地的总价近63亿元.其中子公司广东保利房地产公司获得广州市萝岗区长岭路以南地块,规划容积率面积约314,304平方米,土地成交总价16.5亿元,广东保利拥有该项目50%权益.
国内房地产龙头企业--万科稍早公布月度数据,其11月销售额171.3亿元,同比增逾一倍;1-11月累计实现销售金额1,271.5亿元.(完)
欲了解详情,可点选上海证交所公告(here)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。